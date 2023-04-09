AKP listesinden sızdı: Üstü çizilenler, bakanların durumu ve ağır isimler...

Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 13:35

Güncelleme: 09 Nisan 2023 - 13:35

AKP, 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne milletvekili listesinde gerçekleştirdiği önemli değişikliklerle girmeye hazırlanıyor.

NTV'nin haberine göre, milletvekili aday listesinin YSK’ya teslim edilmesine saatler kala, bazı bilgiler de basına sızdı. Buna göre, AKP'nin aday listesinde büyük bir değişim olacak. 27. Dönem’de görev alan milletvekillerinin yüzde 70’i değişiyor.

Kaynaklara göre, uzun süredir uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu olan 3 dönem kuralı “istisnasız” uygulandı.

Daha önce yaptığı açıklamada, kabinedeki yer alan bakanların milletvekili adayı olacağını açıklayan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin önemli aktörleri ile mevcut bakanları Anadolu şehirleri ve büyükşehirlerde aday olarak gösterdi.

AKP'de, kadın milletvekili aday sayısı geçen döneme göre artırıldı. Kritik şehirlerde kadınlar, ön sıralarda aday olarak gösterildi. En genç milletvekili adayının ise 19 yaşında bir üniversite öğrencisi olduğu belirtiliyor.

3 DÖNEMDEN LİSTE DIŞI KALANLAR

AKP'de 57 isim üç dönem kuralına takıldı. Bu isimlerden bazıları; TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanvekilleri Bülent Turan, Mustafa Elitaş ile Yılmaz Tunç, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Ali İhsan Yavuz, Hamza Dağ, Nurettin Canikli, Vedat Demiröz ve AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin.