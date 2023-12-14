AKP mezarlık yerini de seçim malzemesi yaptı

Yayınlanma: 14.12.2023 - 11:45

Güncelleme: 14.12.2023 - 11:59

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in mezarlık yeri için arazi tahsis talebine 5 yıl sonra yanıt verdi. AKP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacağı konuşulan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın paylaştığı belgeye göre; Güzelbahçe Yaka Köyü’ndeki 350 bin 826,88 metrekarelik alan mezarlık olarak tahsis edildi.

“İZMİRLİ HEMŞEHRİLERİMİZİN HİZMETKARI OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

AKP kulislerinde İzmir için en güçlü başkan adayı oldu konuşulan Hamza Dağ, paylaşımında Tunç Soyer’e yüklenerek, “Mezarlıklar konusundaki sıkıntılar bir süredir İzmir’imizin gündem maddelerinden biriydi. Mezarlık ile ilgili tüm sorumluluklar belediyeye ait olmasına rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi ısrarla hazine arazisini talep etmiş ve sorumluluğu hükümete atmaya çalışmıştır. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Tunç Soyer’in bu konuda hükümetimize yaptığı çağrı üzerine hükümet olarak gerekli desteği “hemşehrilerimiz için” vereceğimizi belirtmiştik. Fakat Sn. Soyer, bu önemli husus için yetkili makamlarla görüşmeler yapmak yerine sadece bir yazı yazmakla yetinmiş, İzmirlilerin taleplerini “hafife” aldığını bir kez daha göstermiştir. Biz ise ilgili yazının ardından söz verdiğimiz gibi hemşerilerimizin önemli bir talebi olan bu konunun bizzat takipçisi olduk. Geldiğimiz noktada; İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Güzelbahçe Yaka Köyü’ndeki hazine arazisi olan bölgenin mezarlık olarak kendilerine tahsis edilmesi” talebi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Geçmişte birçok projede, bugün de mezarlık konusunda olduğu gibi; İzmir’in ihtiyaçları doğrultusunda İzmirli hemşehrilerimizin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.