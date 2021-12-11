AKP, MHP'yi ikna edemedi: Seçim yasasında yapılacak o değişiklik iptal oldu!

11 Aralık 2021 Cumartesi, 07:42

Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ağustos 2021'de açıkladığı seçim yasası değişikliğine ilişkin Hayati Yazıcı ile yaptığı görüşmeyi köşesine taşıdı. Daraltılmış bölge uygulamasının iptal olduğunu belirten Yazıcı, "Seçim ittifaklarında bir sorun yok, ittifakla seçime girme devam edecek" diye konuştu.



Zeyrek'in yazısının ilgili bölümü şöyle:

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan seçim barajının yüzde 7'ye düşürüleceğini söylediğinde 2021'in Ağustos ayıydı. O günden sonra Cumhur İttifakı bileşenlerinin Seçim Yasası'nda değişiklik yapacağına dair açıklamalar oldu. O günlerde Cumhur İttifakı'nın şu dört konuda değişiklik yapmak istediği bildirildi:

Seçim barajı yüzde 7'ye düşecek,

Siyasi partiler için seçime girebilme şartı örgütlenme ile sınırlanacak. “TBMM'de grubu olma” durumu yeterli sayılmayacak,

Seçim kurullarında kurul başkanının en kıdemli hakim olması gerekmeyecek. Seçim kurulu başkanı oradaki 1. derece yargıçlardan biri seçilecek,

Seçimlerde daraltılmış bölge uygulanacak.

ERDOĞAN'A UÇAKTA SORULDU

Son durum, Katar dönüşü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu. Erdoğan şu yanıtı verdi:

“Bununla ilgili Cumhur İttifakı olarak yapılmış bir çalışma var. Bu çalışmaya bizim taraftan Hayati Bey riyasetinde bir ekip, MHP tarafından da Feti Bey riyasetinde bir ekip katıldı. Bu çalışmaların neticesini paylaşıp adımı atacağız. Mevcut durumu inşallah daha adil bir konuma getireceğiz”

"HAZİRAN 2022'YE DEK YASALAŞMASI GEREKİYOR"

Bu açıklamadan sonra Hayati Yazıcı'ya durumu sordum. Yazıcı, takvim konusunda şunu söyledi:

“Seçim yasasındaki bir değişikliğin bir seçimde geçerli olabilmesi için kabulünün üzerinden en az bir yıl geçmesi gerekiyor. Seçim Haziran 2023'te olacağına göre Haziran 2022'ye dek yasalaşması gerekiyor”

Belli ki seçimlerin zamanında yapılmasını isteyen Cumhur İttifakı'nın acelesi yok.

Peki içerik konusu netleşti mi?

Sayın Yazıcı, bu konuda da şu bilgileri paylaştı:

"Baraj konusunda liderler “yüzde 7” olacağını duyurdu. Artık bir değişiklik olmaz. Siyasi partiler için seçime girebilme şartı örgütlenme ile sınırlanacak. “TBMM'de grubu olma” durumu seçime girebilmek için yeterli olmayacak.Seçim kurullarında kurul başkanının en kıdemli hakim olması şartı vardı. Bazen en kıdemli yargıçlar bu görevi kabul etmiyor, sorun çıkıyordu. Bu şart da kaldırılacak. Seçim kurulu başkanı oradaki 1. derece hakimlerden biri arasından belirlenecek"

Yazıcı sadece bu üç başlıktan söz edince kendisine “daha önce konuşulan daraltılmış bölge uygulaması olmayacak mı?” diye sordum.

Kastettiğim, bir bölgede maksimum 7 ya da 8 milletvekili olması yönündeki düzenlemeydi. 2018 seçimlerinde İstanbul 98 milletvekili çıkardı. Bunların 35'i birinci, 28'i ikinci, 35'i üçüncü bölgedendi. Eğer daraltılmış bölge olur ve bir bölgede maksimum 7 milletvekili olursa, İstanbul'da 14 seçim bölgesi olacak.

Yazıcı, “Hayır olmayacak. O düzenlemeden vazgeçildi” karşılığını verdi.

Merak ettiğim bir konu da ittifak uygulamasından vazgeçilip geçilmeyeceğiydi. Yazıcı, seçimlerde ittifak uygulamasının devam edeceğini vurguladı.