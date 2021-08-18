Selvi: AKP ile MHP seçim barajında anlaştı, Daraltılmış Bölge sistemi tartışmalı
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AKP ile MHP'nin seçim barajında anlaştığını öne sürerken iki parti arasındaki 'Daraltılmış Bölge' sisteminin de tartışıldığını ifade etti.
Seçim Yasası ve Siyasi Partiler Yasası'nda ikinci aşamaya geçildiğini iddia eden Selvi, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız başkanlığında yapılan çalışmada ana iskeletin ortaya çıktığını söyledi. Bu ikilinin seçim yasasında çalışmalar yaparak son şeklini vereceklerini belirten Selvi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayına sunulacak iki maddenin olduğunu ifade etti.
İTTİFAK İÇİ YÜZDE 10, DIŞI YÜZDE 5 BARAJI
Selvi'ye göre; MHP, ittifak içinde de baraj istiyor. İttifaksız seçimlere girecek partiler için yüzde 5 baraj getirilmesini isteyen MHP, ittifak halinde seçime girecek partiler açısından ayrı bir seçim barajı getirilmesi öneriliyor. Selvi'ye göre ittifak halinde seçimlere giren partilere yüzde 10 barajı isteniyor.
DARALTILMIŞ BÖLGE ANLAŞMAZLIĞI
Abdulkadir Selvi, AKP'nin Büyükşehirlerde seçim çevrelerinin 7 milletvekiline göre bölünmesini isterken MHP'nin buna sıcak bakmadığını yazdı. Selvi'ye göre MHP, "daraltılmış bölge" sisteminde milletvekili kaybetmekten korkmanın yanısıra bu sistemin HDP'ye yarayacağını düşünüyor. Selvi, AKP ile MHP arasındaki görüşmede dar bölge sisteminin masaya yatırılmadığını da aktardı.
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