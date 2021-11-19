AKP Milletvekili İmran Kılıç son yolculuğuna uğurlandı

19 Kasım 2021 Cuma, 18:06

AKP Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç’ın cenazesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki törenin ardından uçakla Kahramanmaraş’a getirildi. Havaalanında karşılanan Kılıç’ın cenazesi, buradan törenin yapılacağı Abdülhamithan Camisi'ne getirildi. Ardından cenaze namazı kılındı.

Namazın ardından Kılıç'ın cenaze araca alındı. Abdülhamithan Camisi'ndeki törenin ardından İmran Kılıç’ın cenazesi, Onikişubat ilçesine bağlı Cüceli Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, milletvekilleri, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile ilçe belediye başkanları katıldı.

İMRAN KILIÇ KİMDİR?

İmran Kılıç, 1957'de Kahramanmaraş'ta doğdu. Erzurum Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesini bitiren Kılıç, yüksek lisans eğitimini aynı fakültede tamamladı. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki il müftülüğü ve ilçelerde müftülük görevlerinde bulunan Kılıç, 26. ve 27. Dönem AKP Kahramanmaraş Milletvekili seçildi. Kılıç, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyeliği yaptı.