Alevileri ve Kürtleri hedef alan eski AKP'li vekil Hüseyin Besli hakkında suç duyurusu

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, eski AKP milletvekili ve Akşam gazetesi yazarı Hüseyin Besli hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Besli, Akşam Gazetesi’nin internet sitesinde yayınlanan yazısında; Alevi ve Kürtler için “çifte kavrulmuş yalancı ve yalanı düstur bellemiş kimseler” ifadelerini kullanmıştı.

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi

Hakverdi, suç duyurusunda; Besli’nin Kılıçdaroğlu’na Alevi ve Kürt kimliği üzerinden; yoğun tahrik, tahkir ve aşağılama içeren söylemlerde bulunduğunu belirterek Besli hakkında TCK’nın 216. maddesi uyarınca “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” suçlaması ile suç duyurusunda bulundu.

“Anadolu, yüz yıllardır birçok inanca ve etnik kimliğe ev sahipliği yapmaktadır. Bu bizi ayrıştıran değil, tersine birleştiren ve güzelleştiren özelliğimizdir. Bu birlikteliği hazmedemeyenler, tarihin birçok evresinde zaman zaman ortaya çıkmıştır. En son ortaya çıkan da Hüseyin Besli olmuştur. Şunu unutmamak gerekir ki bu çabalar boşunadır, hiç kimse bu ülkenin güzel insanlarını ayrıştıramayacak ve kadim Anadolu kültürünü yok edemeyecektir. Yaptığı açıklama ile halkın bir bölümünü aşağılayan Besli hak ettiği cezayı mutlaka almalıdır.”