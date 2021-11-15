Cem Küçük'ün hedefinde AKP'li vekiller var

15 Kasım 2021 Pazartesi, 10:44

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, AKP'li vekillere ve belediye başkanlarına seslendi.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen, bir dönem FETÖ'ye destek veren açıklamaları gündem olan Cem Küçük, "Büyük hizmetler ve muhalefetin dili" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Polisin yakaladığı belgelerde tutuklu bulunan Adnan Oktar ile yakın ilişkisi de çıkan Küçük, "Dövizdeki yükseliş ve hayat pahalılığı işi zora sokuyor." dedi ve "Gerçeklerle yüzleşmeliyiz." diye belirtti.

Küçük, AKP'li vekillere ise "Sadece sosyal medyayı kullanıp, 'Şunun düğünündeydik, bunun cenazesindeydik. Şu derneği ağırladık, bu istişareyi yaptık' gibi beylik ve hiçbir amaca hizmet etmeyen lafları daha az kullanmalı." diye seslendi.

Küçük'ün yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Bir yanda devasa hizmetler yapan bir parti. Diğer yanda şehit yakınlarına küfreden ve yaptırmam/ettirmem diyen anlayış. Millet aslında aradaki farkı görüyor. Tam 20 yıldır görüyor. O yüzden AK Parti hâlâ iktidar.

Gelin görün ki dövizdeki yükseliş ve hayat pahalılığı işi zora sokuyor. Paranın döviz karşısında erimesi can sıkıcı bir hâl aldı.

O bakımdan AK Parti iyi bir asgari ücret açıklarsa, 3600 Ek Gösterge çıkarsa, alım gücünü artırabilirse sıkıntı yaşamaz... Bunlar olmazsa o zaman yaşar.

Buradan sürekli hatırlatmakta fayda görüyorum. AK Partili milletvekilleri, belediye başkanları sokağa daha çok çıkmalı. Ekranlarda olmalı. Muhaliflerle tartışmalı. Özellikle tartışmaktan kaçmamalı. Sadece sosyal medyayı kullanıp, 'Şunun düğünündeydik, bunun cenazesindeydik. Şu derneği ağırladık, bu istişareyi yaptık' gibi beylik ve hiçbir amaca hizmet etmeyen lafları daha az kullanmalı.

Gerçeklerle yüzleşmeli, halkın sıkıntılarını dinlemeli. 'Bunları zaten yapıyoruz' diyen varsa ben de derim ki; biz niye görmüyoruz?

Sizinle zıt kutuplarda olanları da dinlemelisiniz. Farklı görüşleri olanlara da kulak kabartın. 2023, 2018’den çok daha zor olacak..."