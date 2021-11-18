Son dakika | AKP'li vekil yaşamını yitirdi

18 Kasım 2021 Perşembe, 21:29

Uzun süredir sağlık problemleri bulunan AKP Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AKP Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Koca, "Kahramanmaraş milletvekili, ilim ve irfan adamı değerli ağabeyimiz İmran Kılıç, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde hayata veda etti. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, dostlarına ve Kahramanmaraş halkına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.