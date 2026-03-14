AKP MKYK Üyesi Mahir Ünal, Menzil cemaatinin Semerkand Vakfı’nın iftar yemeğine katıldı: Erdoğan Saki’yi Saray’da ağırlamıştı...

Menzil cemaatinde kardeşler arası miras savaşı sürüyor. Menzil iç rekabetinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nın büyük ağabey ve mevcut cemaat elebaşısı Saki Elhüseyni’ye desteklediği biliniyor. CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen; Saki Elhüseyni’nin Şubat 2025’te Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda randevusuz bir görüşme gerçekleştirdiğini ileri sürmüştü.

SERHENDİ İÇİN HAZIRLANAN KARARNAME GÖRÜŞÜLDÜ

Söz konusu görüşmede Saki Elhüseyni’nin Erdoğan’dan kendisine bağlı Serhendi Vakfı’nın kamu yararına dernek statüsü verilmesi için hazırlanan kararnamenin imzalanmasını istediğini belirten Öztürkmen; “Erdoğan’ın tek bir şart koştuğu, ‘devletin bekası için bir arada olmalısınız’ diyerek, Saki’den tarikat içinde iktidar savaşı yürüttüğü diğer iki kardeşini de alıp gelmesini istediği öne sürülmektedir” demişti.

AKP MKYK ÜYESİ SEMERKAND İFTARINA KATILDI

Söz konusu iddiaya ilişkin taraflardan yalanma gelmezken, AKP’li isimden dikkat çeken bir hamle geldi. AKP Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal’ın önceki gün Saki’nin rakibi ve kardeşi Fettah Elhüseyni’nin grubu Semerkand Vakfı’nın iftar yemeğine katılması dikkat çekti. İftar yemeğine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ünal; “Nazik davetleri ve samimi ev sahiplikleri için Semerkand Vakfı Başkanı Sayın Yakup Yakuboğlu’na ve vakfın kıymetli mensuplarına teşekkür ediyorum. Ramazan’ın bereketi, birlik ve muhabbetimizi daim kılsın inşallah” ifadelerini kullandı.

‘10 MİLYAR TL’LİK VURGUN’ İDDİASI

Saki Elhüseyni ise 2024’te miras paylaşımı için cemaat içinde kurulan şeriat mahkemesinde; Semerkant Vakfı yöneticileri tarafından Menzil’in kasasından 10 milyar TL vurgun yapıldığını ileri sürmüştü.