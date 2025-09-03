AKP MKYK Üyesi Mesut Özil'e 'Yılın Spor İnsanı' ödülü

Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen 'Altın Kupa Gecesi' programına katılan eski futbolcu, AKP MKYK (Merkez Karar ve Yönetim Kurulu) Üyesi Mesut Özil'e "Yılın Spor İnsanı" ödülü verildi.

Özil, programın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kendisi için gurur verici bir gece olduğunu belirten Özil, "Belediye Başkanımıza bu davet için çok teşekkür ediyorum. Benim için de çok gurur verici bir geceydi. Bu kadar genç sporcuyu burada görmek ve onların başarılı olmaları gerçekten mutluluk verici. Rabbim bu başarıların devamını nasip etsin. Tüm sporcularımıza yürekten başarılar diliyorum. Ben inanıyorum ve güveniyorum ki önümüzdeki yıllarda çok daha büyük başarılara imza atacaklar" diye konuştu.

"ÇOK ÖNEMLİ OYUNCULAR TÜRKİYE'YE GELDİ"

Özil, Türkiye'ye çok önemli oyuncuların geldiğini ifade ederek, "Özellikle bir Fenerbahçeli olarak Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum. Süper Lig'de bu sezon gerçekten büyük transferler yapıldı, çok önemli oyuncular Türkiye'ye geldi. Elbette bu isimler futbolumuzun marka değerine katkı sağlıyor. Ancak ben birkaç yıldır futbolu bıraktığım için artık özendiğim, heyecan duyduğum konu gençler. Onların ellerinden tutmak, altyapıya daha fazla yatırım yapılmasını sağlamak ve bu gençlerin büyük kulüplerde oynayabilmeleri için onlara imkan tanımak benim için en değerli hedef. Beni asıl heyecanlandıran şey budur" dedi.