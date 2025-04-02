AKP, Nevruz’un resmi bayram yapılması için kolları sıvadı

Yayınlanma: 02.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 02.04.2025 - 04:00

İYİ Parti Türk Dünyası ve Yurt Dışı Teşkilatlanma Başkanı Dr. Ayyüce Türkeş Taş, Nevruz’un resmi bayram yapılmasına ilişkin “Nevruz, Türklerin Ergenekon’dan çıkışı. Millet olduğumuzun da ispatı. Ortak değerimiz... Beraber aynı bayramı kutluyoruz. Terörist PKK’lılar bu bayramı kendileri sahiplenmeye kalkıp böyle bir ayrılıkçılık yaratabiliyorlar. Hükümetin bunu ne niyetle yaptığını anlamak mümkün değil. Ama maalesef arkasında iyi niyet aramıyoruz. Çünkü hep negatif ve garip şeyler oluyor son zamanlarda ülkemizde” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı’nda yaptığı konuşmada 21 Mart tarihinin “Nevruz Bayramı” olarak resmi bayram ilan edileceğini duyurmuş ve Cumhur İttifakı’nın çalışmalara başlayacağını ifade etmişti. AKP’li kaynaklardan edinilen bilgiye göre konuya ilişkin çalışmalar Şeker Bayramı’nın hemen ertesinde başlıyor. Hali hazırda Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan ve Azerbaycan’da resmi tatil olan Nevruz Bayramı’nın çalışmaların ardından tüm Türk Dünyası’nın ortak bir bayramı olması hedeflendiği AKP’li kaynaklarca ifade ediliyor. Çalışmalara AKP Türk Devletleri ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu öncülük edecek. İYİ Parti Türk Dünyası ve Yurt Dışı Teşkilatlanma Başkanı Dr. Ayyüce Türkeş Taş ise bu söz konusu gelişmenin İmralı sürecine denk gelmesine dikkat çekti.

İmralı sürecinin en büyük sorununun kimsenin bu konuyla ilgili bir şey bilmiyor olması olduğunu söyleyen Türkeş, “Madem Türk devletinin lehine baştan milletin ne yapıldığını, ne için yapıldığını bilmesi gerekiyor. Bunu ne millet biliyor ne de milletin Meclisi biliyor. Gerekirse kapalı oturum yapılabilir. Gerekkirse siyasi parti lidelerine Sayın Cumhurbaşkanı ya da hükümetin yetkili makamları bilgi verebilir. Ne olduğu belli olmayan bir heyet çıkıp ortaya ‘İmralı’ya gideceğiz. Gelip de siyasi partilerle görüşeceğiz’ demesi, zaten uygun bir şey değil. Niye öyle bir heyeti muhatap alalım? Niye biz teröristbaşını muhatap alıyoruz? Niye terörist başı aktör? Devamlı bir görüşmeler var. Bir şeyler kabul edilmiyor demek ki” dedi.

‘TOPLUMA GEREKSİZ FİTNE SOKMAK’

Nevruz’un Türklerin Ergenekon’dan çıkışı olduğunu anımsatan Türkeş, “Türk Ergenekon Bayramı. Zaten millet olduğumuzun da ispatı. Biz hepimiz Türk milletiyiz. Ortak değerimiz... Beraber aynı bayramı kutluyoruz. Terörist PKK’lılar bu bayramı kendileri sahiplenmeye kalkıp böyle bir ayrılıkçılık yaratabiliyorlar. Hükümetin bunu ne niyetle yaptığını anlamak mümkün değil. Ama maalesef arkasında iyi niyet aramıyoruz. Çünkü hep negatif ve garip şeyler oluyor son zamanlarda ülkemizde” ifadelerini kullandı. Türkeş, “Nevruz’un resmi bayram olup olmamasının ne önemi var anlamıyorum. Türkiye’de zaten yeteri kadar tatil var. Resmi bayram var. Bu da zaten bahar bayramı. Kutlanıyor. Kutlanmaya devam da edecek. Bu niye böyle ön plana çıkarılıyor anlamak mümkün değil. Topluma gereksiz fitne sokmak bu. Bunların gittiği yol yanlış. Bu 2015’te de denendi. Çok ağır bedeller ödedik. İnşallah bedel ödemeden bu yollardan döneriz” ifadelerini kullandı.

‘MECLİS’TE PAÇAVRA AÇILIYOR!’

Konuşulması gereken çok konu olduğunu kaydeden Türkeş, “Ekonomi, adaletsizlik var. Anketler yapılıyor. Vatandaş bunlardan şikayetçi. Bizim bunları konuşmamız gerekiyor. Saçma sapan şeylerle gündemi meşgul ediyorlar. Hiç olmayacak şeyler oluyor. İstanbulda bir paçavrayı sallandırıyorlar. Teröristbaşının posterleri sallanıyor. Bunları hiçbir ülke, devlet kabul etmez. Hiçbir mecliste teröristbaşına ‘Sayın’ diyen milletvekili olmaz” diye konuştu.