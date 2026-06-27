AKP’nin 2015 yılında özelleştirdiği santral devlete pahalıya patladı: ‘Fatura halka kesilmesin!’

Soma B Termik Santrali 13 Ocak 2015 tarihinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından ihaleye çıkarılmış ve Konya Şeker Sanayi ve Tic. AŞ. 685.5 milyon dolar teklifle santrali almaya hak kazanmıştı. Santral, 22 Haziran 2015 tarihinde şirkete devredilmişti. Ancak şirket yıllar içerisinde kömür borcunu ödeyemedi. Şirketin TKİ’ye 20 milyar liranın üzerinde borcu biriktiği belirtiliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat’ın soru önergesine verdiği yanıtta, tesiste yer alan 6 No’lu ünitenin ticari gerekçeler ve hammadde tedarikinde karşılaşılan aksaklıklar sebebiyle işletilemediğini kaydetti.

BİN 343 TAŞINMAZ SATILACAK!

Soma Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş.’nin TKİ’ye olan borcunun tahsiline yönelik olarak; TKİ tarafından şirket aleyhine ilk icra takibinin başlatıldığını, bu kapsamda üzerinde santralin de yer aldığı firmaya ait bin 343 adet taşınmazın satışının talep edildiğini bildirdi. Yanıtta, tesisin icra yoluyla satılarak el değiştirmesi durumunda TKİ’nin alacağının, bu satıştan elde edilecek bedelden tahsil edileceği belirtildi. Satış sonrası bakiye borç kalması halinde ise kalan tutarın tahsil edilebilmesi amacıyla yasal ve hukuki sürecin kesintisiz olarak sürdürüleceği kaydedildi.

‘REKOR ALIM GARANTİSİ’

İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, 990 megavat kurulu güce sahip Soma Termik Santrali’nin, özelleştirme sonrası süreçte yönetimsel zafiyetler ve mali krizlerle anılmaya başlandığına dikkat çekti. Son olarak mart ayında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilen zirvede; tesisin ayakta kalması ve işçi mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla Konya Şeker yönetimine rekor düzeyde teşvikli alım garantisi verildiğini bildirdi. Buna karşılık işletmeci firmanın, günlük 295 megavat elektrik üretim taahhüdünde bulunduğuna işaret eden Sunat, “Ancak kamuoyuna yansıyan bilgiler ve üretim verileri, aradan geçen 45 günlük sürede günlük ortalama üretimin 140 megavatta kaldığını, yani verilen sözün yarısına bile ulaşılamadığını göstermektedir. Bu başarısızlık neticesinde EÜAŞ tarafından kuruma yaklaşık 50 milyon TL ceza kesildiği ve üretilemeyen enerji nedeniyle yaklaşık 600 milyon TL’lik bir gelir kaybı oluştuğu iddia edilmektedir. Toplamda 650 milyon TL’yi bulan bu kamu zaran Soma için büyük bir gelir kaybı anlamında gelmektedir” dedi.

‘BİLEREK Mİ VERİMSİZLEŞTİRİLDİ?’

Sunat, ayrıca tesisteki 6 No’lu ünitenin teknik imkânlar olmasına karşın devreye alınmadığına dair iddiaların, “santralin bilerek mi verimsizleştirildiği” sorusunu akıllara getirdiğini vurguladı.

‘7 MİLYARA MI SATILACAK?’

TKİ’ye olan yaklaşık 24 milyar TL’lik kömür borcu ve tesisin 7 milyar TL gibi düşük bir bedelle icradan satışa çıkacağı haberlerinin Soma ekonomisini ve binlerce işçinin geleceğini tehdit ettiğini belirten Sunat, “Bu bağlamda, özel sektörün yönetim zafiyetlerinin faturasının halka kesilmemesi ve tesisin ‘adil geçiş’ ilkeleri çerçevesinde yeniden ayağa kaldırılması için kamulaştırma dahil somut adımların atılması elzemdir” dedi.