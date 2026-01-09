AKP'nin emekli aylığı teklifi belli oldu: Meclis'te nöbet tutan vekillerden ilk tepki

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 5 Ocak’ta açıkladığı enflasyon verileriyle birlikte, milyonlarca memur ve emeklinin alacağı zam oranları belli oldu. Memurlara yüzde 18.60, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 12.19'luk zam yapılması bekleniyordu.

En düşük emekli maaşı mevcut durumda 16 bin 881 TL seviyesinde bulunurken taban maaş artışı için yasal düzenleme yapılacak.

EN D Ü Ş ÜK EMEKL İ MAAŞI 20 BİN LİRA

TBMM AKP Grup Başkanı Abdullah Güler’in açıkladığı kanun maddesine göre, en düşük emekli maaşı 20 bin TL olacak.

Teklifin Meclis'ten geçmesi sonrası AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla birlikte Resmi Gazete'de yayımlanıp resmen yürürlüğe girmesi bekleniyor.

MECL İ S'TEKİ NÖBETTEN İLK TEPKİ

2026 yılı asgari ücret talebini 39 bin lira olarak açıklayan CHP, en düşük emekli aylığının da asgari ücret talepleriyle eşit olması için Meclis'te oturma eylemine başlamıştı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM Genel Kurulu'nda başlattıkları "Meclis'i terk etmeme" eylemine ilişkin, "Umuyoruz ve diliyoruz ki yüksek bir rakam, emeklilere yakışır bir rakam açıklasınlar. Biz de destekleyelim. Ama eğer bir sadaka rakamı açıklarlarsa onlarla mücadelemizi en yüksek şekilde yapmaya devam edeceğiz. Emeklimize insan onuruna yakışır bir ücret düzeyi temin edene kadar CHP dimdik ayakta durmaya devam edecek" ifadelerini kullanmıştı.

Güler'in açıkladığı asgari ücret rakamı sonrası CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, ''Bugün çok sayıda emekli derneğimiz muhalefet kulisine geldiler. Bize desteklerini ifade ettiler. Bizler de aynı şekilde tabii ki sadece TBMM'de değil, Anadolu'nun dört bir yanında emeklilerle buluşacağız, vatandaşlarımızla buluşacağız ve bu mücadeleyi sokaklara, meydanlara taşıyacağız'' dedi.

Halk TV'ye konuşan Karasu, şu ifadelere yer verdi:

''Bugün açıklamış oldukları rakam ölümü gösterip sıtmaya razı etme rakamıdır. Yani 20.000 lira açlık sınırının neredeyse üçte ikisine denk gelmektedir.

Asgari ücretin en az 39.000 lira olması gerektiğini ifade ediyoruz. Ve en düşük emekli maaşının da bir asgari ücrete eşitlenmesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin talebidir. Bu açıklanan rakam aslında 16,5 milyon emekliye neredeyse sürekli en düşük emekli maaşı üzerinden yapılan zamlarla birlikte sürekli en düşük emekli maaşı alan emekli sayısı artmaktadır.

''YAPILAMASI GEREKEN SEYYANEN ZAM''

Yani 4 milyon kişi en düşük emekli maaşından faydalanıyordu. Şimdi bu rakam 5 milyona çıkıyor. Yani yapılması gereken tüm emekliye verilmesi gereken bir seyyanen zamdır. Sürekli en düşük emekli maaşı üzerinden yapılan oynamalar, düzeltmeler 16,5 milyon emeklinin, en düşük emekli maaşına mahkum edilmesidir.''