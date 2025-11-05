AKP'nin Erdoğan'ı yeniden aday yapma stratejisi: 'Seçimin 2027'de yapılması gerekmiyor'

AKP Genel Başkanı Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Türkiye Basın Federasyonu'nda, "Anadolu Sohbetleri" kapsamında, Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan ve basın mensuplarıyla bir araya geldi, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"SEÇİMLERİN 2028'DE OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Yavuz, cumhurbaşkanlığı seçiminin ne zaman yapılacağına ilişkin bir soruyu şöyle yanıtladı:

"Ben seçimlerin 2028'de olacağını düşünüyorum. Ben kanaatimi net söylüyorum. Verilmiş bir karar yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın yeniden adaylığına ilişkin bir tablo oluşmasına katkı sağlayacak şekilde Meclis'in bir karar vermesini umuyoruz, bekliyoruz, istiyoruz. Ama bunun için 2027'de o seçimi yapması gerekmiyor. Bir hafta önceye de alsa olur. Bir hafta, iki hafta, bir ay olur. O yüzden 2028 diyorum."

"ANLAŞMALARI KOLAY OLUYOR"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhur İttifakı'na ilişkin açıklamaları sorulan Yavuz, 2018 yılından bu yana ittifak süreçleri ve görüşmelerinin içinde olduğunu belirterek, "Ne AK Parti ne MHP öncelikle kendi partisinin ne kazanacağı üzerinden yaklaşmıyor meseleye, bunu çok net gördüm. Ben, AK Parti ile MHP arasında, Devlet Bey ile Sayın Cumhurbaşkanımız arasında hiçbir zaman bir ihtilafın olmayacağı noktasında iddialıyım. Neden; İki parti de iki lider de, öncelikle millet-memleket meselelerinin mühimser bir halde yaklaşıyor tüm meselelere. O yüzden anlaşmamız ve anlaşmaları çok kolay oluyor" değerlendirmesinde bulundu.

Bir problemin çıkmayacağını dile getiren Yavuz, "Bu iki liderimiz ve bu iki parti olduğu sürece hiçbir ihtilaf çıkmadan ittifak, Türkiye'nin menfaatine olan karşılıklı iletişim ve irtibat devam edecektir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır" ifadelerini kullandı.

Ali İhsan Yavuz, "Sayın Cumhurbaşkanımız bizi masaya oturup görüşmek için gönderirken hep bize söylediği bir şey var: 'Önce milletin hayrına olanın ne olduğuna bakın ve ona göre süreçleri yürütün; sonra Cumhur İttifakı'nın, sonra AK Parti'nin.' Eğer kimin menfaatinedir diye bir sıralama yapacaksak, önce millet memleket menfaati, sonra Cumhur İttifakı menfaati, sonra da parti menfaati. Biz öyleyken MHP'yi de tam böyle gördük hep o masada" diye konuştu.