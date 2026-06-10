AKP’nin oyları yükselmiyor

AKP iktidarının oyları yükselmedikçe CHP’ye yönelik saldırıların dozunun artacağı, mahkemenin mutlak butlan kararı vermesine de ihtimal verilmediği, konunun sürekli gündem tutularak normalleştirildiği, Özgür Özel’in dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik olası bir hamlenin de benzer biçimde olağanlaştırılmaması gerektiği savunuluyor. CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ve mahkemenin CHP’ye eski yönetimi atamasının ardından aşama aşama sıranın Özel’in dokunulmazlığının kaldırılmasına kadar gelebileceği kamuoyunda konuşuluyor. Özel ekibi mutlak butlan kararını örnek göstererek toplumun refleksinin kırılmamasının önemine dikkat çekiyor ve şu değerlendirmeleri yapıyor:

- Fezlekeler birikti:

CHP’li milletvekilleriyle ilgili 100’ün üzerinde fezleke var. Türkiye’nin geleceği, hukuku ve demokrasisi ne rağmen iktidarın oyları yükselmedikçe saldırı ve kötülüklerin devam edeceğini biliyoruz.

- Kamuoyu ısıtılıyor:

Türkiye’de her şey normal hale getirildi. Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ve mutlak butlan kararı çıkacağı da akla gelmezdi. Kamuoyunda konuşularak bu karar ısıtıldı, olağanlaştırılmaya çalışıldı. Özel’in ve milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması da böyle olmamalı.

- Mesele dayanmak:

Partili cumhurbaşkanlığı sistemi lider odaklı bir sistem. Önemli olan aday. Halk yargı kullanılarak yapılan saldırıyı görüyor. Bu nedenle adayımız kazanacak. Mesele seçime kadar dayanmak. Bu süreçte kendimizi toplumla var edeceğiz.