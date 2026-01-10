AKP’nin torba yasa teklifinde merkezileşme ve baskı: Memur güvencesi zayıflıyor, mülkiyet tartışmalı

AKP’nin TBMM Başkanlığı’na dün sunduğu ve “Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı KHK’de Değişiklik” ile “Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik” başlıklarını taşıyan iki kapsamlı yasa teklifi, Meclis’te yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Memur hukuku, medya, Türkiye Varlık Fonu (TVF), TOKİ, imar ve belediyelere ilişkin düzenlemeler içeren paket için muhalefet, “merkezileşme, denetimsizlik ve hak kaybı” uyarısında bulunuyor.

MEMURİYET GÜVENCESİ TARTIŞMALI HALE GELİYOR

Teklifte 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yapılan değişiklikle, adaylık sürecinde birden fazla uyarma ya da kınama cezası alan memurların, disiplin amirinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayıyla görevine son verilebilmesi öngörülüyor. İlişiği kesilenlerin ise üç yıl süreyle yeniden kamuya alınmaması düzenleniyor. Muhalefet, bu hükmün ölçülülük ilkesini zedelediğini, idareye geniş ve keyfi bir takdir alanı açtığına dikkat çekiyor.

MAHKEME İPTAL ETSE DE CEZA YOLU AÇIK

Disiplin cezalarının yargı kararıyla iptal edilmesi halinde idareye yeniden ceza tesis etme imkânı tanıyan düzenleme de eleştirilerin odağında. Muhalefet, bu maddenin yargı kararlarının bağlayıcılığını fiilen aşındırdığı görüşünde.

RTÜK’E MÜHÜRLEME YETKİSİ

Karasal yayında geçici izinle faaliyet gösteren yayıncıların, izinsiz verici kurmaları halinde uyarıya rağmen yayına devam etmeleri durumunda adli para cezası ve mühürleme yaptırımıyla karşılaşmasının önü açılıyor. Düzenlemenin özellikle yerel ve alternatif medya üzerinde baskı yaratabileceğine dikkat çekiliyor.

VARLIK FONU YİNE DENETİM GÜNDEMİNDE

Türkiye Varlık Fonu’na ilişkin maddelerin, AYM kararları gerekçe gösterilerek yeniden düzenlendiği belirtilse de muhalefete göre TVF, Sayıştay ve etkili Meclis denetimi dışında tutulmaya devam ediliyor.

TOKİ’YE ACELE KAMULAŞTIRMA, MÜLKİYET İTİRAZI

Tapu ve imar düzenlemelerini içeren teklifle, sosyal konut alanı ilan edilen bölgelerde TOKİ için acele kamulaştırma yetkisi tanınıyor. Bu yetkinin deprem ve olağanüstü durumlar dışında kullanılmasının mülkiyet hakkına açık müdahale anlamına da geliyor.

BELEDİYELERE CUMHURBAŞKANI İZNİ

Teklifin en tartışmalı maddelerinden biriyle, belediyelerin şirket ve kooperatif kurması Cumhurbaşkanı iznine bağlanıyor. Düzenleme, yerel yönetim özerkliğini zedelediğini ve muhalefet belediyeleri üzerinde siyasi vesayet yaratacağı gerekçesiyle eleştirilerin odağında.

HAZİNE TAŞINMAZLARINDA MERKEZİLEŞME

Hazine taşınmazlarının tahsislerinin iptali, resen tescil ve elde edilecek gelirlerin büyük bölümünün Bakanlık kontrolünde kullanılması da eleştirilen başlıklar arasında yer aldı. Muhalefet, bu düzenlemelerin yerel idareleri devre dışı bıraktığını ve rant yönetimini merkezileştirdiğini savunuyor. Tekliflerin Genel Kurul sürecinde sert tartışmalara sahne olması bekleniyor.