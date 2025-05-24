AKP, öğrencilerin barınması için açılan yurtları devre dışı bırakmaya hazırlanıyor: Öğrenciler kaybedecek

ktidar, üniversite öğrencilerinin barınma sorununa çözüm sunan belediyeleri devre dışı bırakmak için harekete geçti. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen yasa teklifine göre belediyelerin yurt açma ve işletme yetkisi Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilecek.

CHP Gençlik ve Spor Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Avukat Sevgi Kılıç, teklifin gençlerin barınma hakkına değil, anayasal demokratik düzene de ağır bir darbe olduğunu söyledi.

Kılıç, “35 maddeyi bir anda komisyona getirerek apar topar geçirdi. Gençleri doğrudan ilgilendiren 31. madde, hiçbir tartışma yapılmadan kabul edildi. Gençlik ve spor bakanı bile komisyonda yoktu” dedi. KYK yurtlarından bahseden Kılıç, “İstanbul’da 100 öğrenciye 6 yatak düşüyor. 4 kişilik odalarda 8 kişi kalıyor. Öğrenciler barınma bulamadığı için eğitimini bırakıyor. Bu bir sosyal devlet değil, sosyal inkâr rejimidir” diye konuştu.

'CEMAATE YÖNLENDİRİLİYOR'

İktidarın bu yükümlülüğünü yerine getirmediğini belirten Kılıç, “Enes Kara’nın intiharını unutmadık. Devlet, gençleri denetimsiz tarikat ve cemaat yurtlarına yönlendiriyor. KYK yurtlarında 905 Diyanet personeline karşılık yalnızca 76 sosyal çalışmacı ve 436 psikolog var. Manevi rehber adı altında ideolojik kadrolar dayatılıyor” diye konuştu. CHP’li belediyelerin açtığı 75 öğrenci yurdunun iktidar eliyle işlevsizleştirilmek istendiğini vurgulayan Kılıç, “Yerel yönetimlerin sunduğu kültürel merkezler, istihdam ofisleri, eğitim destekleri kayyum dönemlerinde bir bir kaldırıldı. İktidar, halkın seçtiği temsilcileri çalışamaz hale getirerek gençlerin geleceğini çalıyor” dedi.

İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) Kasım 2024 verilerine göre, İstanbul’da 800 bin öğrencinin yalnızca yüzde 30’u KYK yurtlarına yerleşebiliyor. Geri kalanı özel yurtlara ya da yüksek kiralı evlere mahkûm.