AKP, orman köylülerini ormandan tasfiye ediyor: ‘Çok üretmeyi ihanet sayarız’

Türkiye, toplam alanının yüzde 30’una denk gelen büyüklükteki ormanlarını en iyi tanıyan orman köylülerini yalnız bıraktı. 1980’li yıllardan bu yana başlayan süreç ve AKP iktidarında olumsuzluğuyla zirveye çıkan koşullarla birlikte ormanlarda, köylülerin yerine büyük şirketler iş yapıyor. Bu da, orman köylülerini zor duruma sokuyor. Mesleğini bırakmak zorunda kalan orman köylüleri, birçok bölgede iş bırakmaya başladı.

‘TAMAMI AKP DÖNEMİNDE YOK EDİLDİ’

Tarım Orman-İş Sendikası Kurucu Genel Başkanı Şükrü Durmuş, üretim, ağaçlandırma, bakım ve geliştirme gibi orman işçiliğinin orman köylüsü ve örgütleri tarafından yapılabileceğinin anayasa ile düzenlendiğinin altını çizerek konuya tepki gösterdi. 80’li yıllardan bu yana ve AKP iktidarında zirve yapan durumu istatistiklerle anlatan Durmuş, 80’li yıllarda 44 milyon olan Türkiye nüfusunun 12 milyonunun orman köylüsü olduğunu anımsattı.

2026 yılında 86 milyonluk Türkiye nüfusunun yalnızca 7 buçuk milyonunun orman köylüsü olduğuna dikkat çeken Durmuş, “Sadece ormancılık politikaları etkili değil. Ülkede yürütülen neoliberal politikalar sonucunda insanlar kırsaldan kente göç etti. Orman Bakanlığı müstakil bir bakanlıktı. OGM, ORKÖY, ORÜS gibi müdürlükler vardı. ORKÖY, bizzat orman köylülerini korumak için kurulmuştu. Orman köylüsü, projelerle desteklenirdi. OGM’nin personeli de zorunlu olarak orman köylüsünden alınırdı. Orman muhafaza memuru olabilmek için orman köylüsü olma zorunluluğu vardı. 80 sonrası, özellikle AKP döneminde bunların tamamı yok edildi. AKP döneminde ORKÖY kapatıldı. ‘Gerek yok’ denildi” eleştirisini yaptı.

‘MALİYETLER ARTTI, ÖDEMELER DÜŞTÜ’

Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinin de orman köylüsünün ormanlardan tasfiye edilmeye çalışıldığının bir göstergesi olduğunu belirten Durmuş, “Bundan 5 yıl önce ormancılık faaliyetlerindeki maaliyetlerden yüzde 35’i işçilik gideri olarak ayrılırdı. 2026 bütçesinde, yüzde 15’e düşürüldü. Burada gerçek niyet ortaya çıkıyor. Son 5 yıldır hızla taban birim fiyatları düşürüldü. Akaryakıta ve işçiliğe gelen zammı yaşıyoruz. Son 5 yıldır taban birim fiyatları üzerine uygulanan kriterlerde oyanamalar yapıldı. Maliyetler arttı, fiyatlar düştü. Özellikle bu yılın başında öyle bir düşüş oldu ki; Köylü cebinden para vererek üretim yapar hale geldi” diye konuştu.

ORMAN BÜYÜMÜYOR, ÜRETİM ARTIYOR

Türkiye’nin orman varlığı kapsamında en zengin şehirlerinden olan Bolu, Zonguldak ve Kastamonu’da orman köylülerinin üretimi bıraktığını söyleyen Durmuş, “Artık bıçak kemiğe dayandı” tepkisini gösterdi. Orman köylüsünün iş bırakmasına karşın üretimin en az 6 kat arttığına dikkat çeken Durmuş, “AKP’den önce yıllık üretim, 6,5-7 milyon metreküptü. Bugün 35-40 milyon metreküpe çıktı. Oysa ormanlarımız bu kadar büyümedi. Artım, yani ormanın büyüme öngörüsü dediğimiz oranın 3’te birini üretime sokar, 3’te 2’sini saklarız. Çünkü afetler ormanları tahrip ediyor. Varlığımızı tehlikeye atamayız. Buna karşın üretim fazla fazla sürüyor. Yanan alanlarla birlikte 2025 yılında üretim yapılan ağaç miktarı 70 milyon metreküp olarak çıktı. Bu kadar ürün normalde 10 yılda alınmalıydı” ifadelerini kullandı.

‘ÇOK ÜRETMEYİ İHANET SAYARIZ’

Üretimin fazlalaşmasının sebebini de açıklayan Durmuş, “Biz ormancılar olarak çok üretmeyi ihanet sayarız. Dünya, son yıllarda kendi ormanlarını korurken, üretimi durdururken Türkiye, orman ürünü ihracatında birinci duruma geldi. 2018’de orman kanununda yapılan bir değişiklikle, dikili satış yöntemiyle üretimin tüccara verildiği yöntemi öne çıkardılar. Giderek bunu arttırdılar. Amaçları, orman köylülerinin çekilmesi, üretimin azaltılmadan, hatta çoğaltarak tüccara verilmesi. Tüccar ormanın geleceğini, sürdürülebilirliğini değil, kârını düşünür. Kayıt dışı çalıştırır, ne kadar mal götürürse ona kâr olacak” dedi.

Durmuş, sözlerini “Orman köylüsü giderek mağdur edildi. Bugün giderek orman yangınlarının daha yakıcı olmasının bir nedeni de budur. Genç nüfus artık orman köylülüğü yapmıyor. Önceden ihbarı biz köylüden alırdık. Oraya gittiğimizde köylü çoktan orada olurdu. Şimdi ise bunu göremiyoruz” diyerek tamamladı.