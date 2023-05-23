'AKP ormanları talan etti'

Yayınlanma: 23.05.2023 - 00:26

Güncelleme: 23.05.2023 - 00:26

2002’ye kadar 250 bin hektar ormanlık alan maden ve turizm gibi işletmeler için izin çıkarıldı. AKP’nin iktidara geldiği 2002’den bu yana da bu izin sayısı 540 bin hektar. Ayrıca “Orman vasfını yitirdi” denilerek 2B aracılığıyla 640 bin hektar saha orman olmaktan çıkarıldı.



YENİLENMEYE İZİN YOK

Artan hammadde üretimini Cumhuriyet’e değerlendiren Türkiye Ormancılar Derneği Başkanı Ahmet Hüsrev Özkara, orman varlığının devamlılığını sağlayacak metotlar izlenmesi gerektiğini söyledi. Özkara şöyle konuştu:

“Orman için amenajman planıyla birlikte ekonomik, sosyal veya ekolojik kullanım ayrımları yapılır. Bu planlamadan sonra özellikle ekonomik amaçla ilgili üretimi dikkate alarak devamlılığa uygun ağaç kesimini uygun buluyoruz. Bugün benimsenen politikalarda yenilenmeye izin verilmiyor. Fazla üretim ise ormanda tahrip ve bozulmaya neden oluyor.”



PARA KAZANMA MANTIĞI

daraldığını söyleyen Özkara, “Orman ekosistemini bilmeyenler ne yapılıp yapılmayacağına karar veriyor. Üzerinde ağaç olmayan alan yıllardan beri orman ekosistemini yaşıyor olabilir” diye konuştu. Ormanlara rant üzerinden bakıldığını dile getiren Özkara şunları söyledi: “Üretimde öncelikleri belirlemek ve yol haritası çizmek gerekiyor. Ancak sadece para kazanma mantığıyla bakılıyor. Bunun için var olan hazine arazileri 10-20 yıllık kısa süreli odun hammaddesi için kullanılabilir.”

2021’de imzalanan Paris İklim Anlaşması’nı da hatırlatan Özkara, “Anlaşmayla ormanları koruyacağımızı ve genişleteceğimizi belirttik. Buna karşın üretimdeki talepler arttı, tahribatın önü açıldı.” dedi.

