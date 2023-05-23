'AKP ormanları talan etti'
Türkiye’deki ormanlık araziler bir bir imara açıldı veya maden sahası yapılması ruhsat verildi.
2002’ye kadar 250 bin hektar
ormanlık alan maden ve turizm gibi
işletmeler için izin çıkarıldı. AKP’nin
iktidara geldiği 2002’den bu yana da
bu izin sayısı 540 bin hektar. Ayrıca
“Orman vasfını yitirdi” denilerek
2B aracılığıyla 640 bin hektar saha
orman olmaktan çıkarıldı.
YENİLENMEYE İZİN YOK
Artan hammadde üretimini Cumhuriyet’e değerlendiren Türkiye Ormancılar Derneği Başkanı Ahmet Hüsrev Özkara, orman varlığının devamlılığını sağlayacak metotlar izlenmesi gerektiğini söyledi. Özkara şöyle konuştu:
“Orman için amenajman
planıyla birlikte ekonomik,
sosyal veya ekolojik
kullanım ayrımları yapılır. Bu
planlamadan sonra özellikle
ekonomik amaçla ilgili üretimi
dikkate alarak devamlılığa
uygun ağaç kesimini uygun
buluyoruz. Bugün benimsenen
politikalarda yenilenmeye izin
verilmiyor. Fazla üretim ise ormanda
tahrip ve bozulmaya neden oluyor.”
PARA KAZANMA MANTIĞI
daraldığını söyleyen Özkara, “Orman ekosistemini bilmeyenler ne yapılıp yapılmayacağına karar veriyor. Üzerinde ağaç olmayan alan yıllardan beri orman ekosistemini yaşıyor olabilir” diye konuştu. Ormanlara rant üzerinden bakıldığını dile getiren Özkara şunları söyledi: “Üretimde öncelikleri belirlemek ve yol haritası çizmek gerekiyor. Ancak sadece para kazanma mantığıyla bakılıyor. Bunun için var olan hazine arazileri 10-20 yıllık kısa süreli odun hammaddesi için kullanılabilir.”
2021’de imzalanan Paris İklim
Anlaşması’nı da hatırlatan
Özkara, “Anlaşmayla ormanları
koruyacağımızı ve genişleteceğimizi
belirttik. Buna karşın üretimdeki
talepler arttı, tahribatın önü açıldı.”
dedi.
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