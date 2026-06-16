AKP sahadan gelecek raporları bekliyor: ‘Çerçeve yasa yeni yasama yılına kalacak’

Açılım süreci kapsamında yürütülen çalışmaların en önemli başlıklarından biri olan çerçeve ya da kod yasa düzenlemesinde sona yaklaşılırken, teklifin Meclis takvimine ilişkin yeni bir değerlendirme yapılıyor. İktidar kulislerinde, teklifin TBMM yaz tatiline girmeden önce Meclis Başkanlığı'na sunulabileceği ancak kapsamlı görüşmelerin yeni yasama yılına bırakılacağı konuşuluyor. TBMM'de çalışmalarını sürdüren komisyonun hazırlayacağı öneriler ile hükümetin üzerinde çalıştığı düzenlemelerin ortak bir çerçevede şekillendirilmesi hedefleniyor. Ancak düzenlemenin içeriği kadar zamanlamasının da kritik olduğu belirtiliyor.

MHP VE DEM DÜZENLEMELERİN HIZLANMASINI İSTİYOR

Süreçte MHP ve DEM Parti'nin yasal düzenlemelerin gecikmeden hayata geçirilmesi yönünde görüş bildirdiği ifade ediliyor. Her iki partinin de komisyon çalışmalarının ardından gerekli yasal adımların atılması gerektiğini savunduğu belirtilirken, AKP'nin ise daha ihtiyatlı bir yaklaşım sergilediği kaydediliyor. AKP kurmayları, yasal düzenlemelerin kalıcı sonuçlar doğurabilmesi için sahadaki gelişmelerin netleşmesi gerektiğini vurguluyor. Bu nedenle siyasi iradenin atacağı adımların güvenlik ve istihbarat birimlerinden gelecek verilerle desteklenmesinin beklendiği ifade ediliyor.

MİT RAPORLARI BELİRLEYİCİ OLACAK

Kulislerde konuşulanlara göre, örgütün yurt içi ve yurt dışındaki tüm unsurlarıyla silah bıraktığının teyit edilmesi, düzenlemelerin ilerleyişi açısından temel kriterlerden biri olarak görülüyor. Bu kapsamda MİT başta olmak üzere ilgili kurumların hazırlayacağı saha raporlarının, Meclis'teki yasa takvimine doğrudan etki edeceği belirtiliyor. İktidar kaynakları, yalnızca sembolik açıklamaların değil, örgütün tüm yapılanmalarını kapsayan somut ve doğrulanabilir bir silahsızlanma sürecinin görülmesini istediklerini ifade ediyor. Bu nedenle düzenlemelerin kapsamı ve yürürlüğe giriş takviminin, sahadan gelecek değerlendirmeler ışığında netleşeceği belirtiliyor.

MECLİS TATİLİ ERTELENEBİLİR İDDİASI

Öte yandan MHP'ye yakınlığıyla bilinen Türkgün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Müftüoğlu'nun gündeme taşıdığı bir iddia da Ankara kulislerinde dikkat çekti. Müftüoğlu, TBMM'nin yaz tatiline çıkışının bir ila iki ay ertelenebileceğini öne sürerek, "Terörsüz Türkiye kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çerçevesinde çıkarılması gereken yasalar bulunuyor. Ayrıca Meclis'te CHP'li isimlere ilişkin fezlekeler de var. Bunlar da ele alınabilir" değerlendirmesinde bulundu. Ancak Meclis kulislerinde ağırlıklı görüş, tatil takviminde değişiklik olsa dahi çerçeve yasanın kapsamlı görüşmelerinin ekim ayında başlayacak yeni yasama yılına kalacağı yönünde. AKP'nin, sürecin tüm aşamalarına ilişkin güvenlik raporlarını görmeden kapsamlı bir yasal düzenlemeyi Genel Kurul gündemine taşımaya sıcak bakmadığı ifade ediliyor.

AKP'DE TEMKİNLİ HAVA

İktidar kulislerinde, sürecin siyasi ve toplumsal sonuçları nedeniyle aceleci davranılmaması gerektiği görüşünün öne çıktığı belirtiliyor. Bu nedenle komisyon çalışmalarının tamamlanması, sahadan gelen raporların değerlendirilmesi ve örgütün silah bırakma sürecinin tüm boyutlarıyla doğrulanmasının ardından yasa teklifinin görüşülmesinin daha güçlü bir zemin oluşturacağı değerlendiriliyor. Bu nedenle teklifin yaz aylarında TBMM Başkanlığı'na sunulması ihtimali korunurken, asıl siyasi ve hukuki tartışmanın yeni yasama yılında yaşanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Özellikle örgütün silahsızlanma sürecine ilişkin teyit mekanizmalarının tamamlanmasının ardından AKP'nin düzenlemeye ilişkin nihai tutumunu netleştirmesi bekleniyor.