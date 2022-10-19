AKP, Samsun'daki Çarşamba Şeker Fabrikası'nı da gözden çıkardı

19 Ekim 2022 Çarşamba, 04:00

CHP Samsun İl Tarım Komisyonu Başkanı ziraat mühendisi Hayati Tosun, Çarşamba Şeker Fabrikası ile ilgili bir açıklama yaptı.

Tosun, açıklmasında, “Yılan hikâyesine dönen süreçte yöre çiftçisi kandırılıyor. Her geçen gün bir tarafı farklı kurumlara devredilen Çarşamba Şeker Fabrikası gözden çıkarıldı” dedi. Tosun, “1989 yılında kurulan 2004 yılında 430 ton şekerpancarı üretim rakamına ulaşan, kurulu üretim hacmi yıllık 43 ton şeker, 19 ton melas, 135 ton yaş pancar postası ile Samsun ve Türkiye ekonomisine katkı sağlayabilecek fabrika 2011 yılından beri atıl olarak bekletiliyor” ifadalerini kullandı. 64.5 metrekarelik lojman arazisinin de TOKİ’ye devredildiğini vurgulayan Tosun, “Bu kolaycı ve kaderci zihniyet; ülkemizin, milletin varlıklarını ranta peşkeş çekmeye, her geçen gün sıkıntıya sokmaya devam ediyor. Türkiye bir tarım ülkesi, Samsun bir tarım şehridir. Artık yeter. İthalat çözüm değildir” şeklinde konuştu.