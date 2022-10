Neclihan Hancıoğlu: İktidar, Çarşamba Şeker Fabrikası’nı adım adım yok ediyor

16 Ekim 2022 Pazar, 15:17

CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel ve partililerle birlkte Samsun’un Çarşamba ilçesinde, kapatılan Çarşamba Şeker Fabrikası’nın önünde bir açıklama yaptı.

Hacıooğlu, bugün yaptığı açıklamada, fabrikaya ait lojmanları arazisiyle birlikte TOKİ’ye devredilmesine tepki gösterdi.

Hancıoğlu, şunları söyledi:

"YALAN KONUŞARAK, OYALAYARAK KANDIRMIŞLAR"

"Meclis’te dile getirdim, şimdi burada bir kez daha tekrarlıyorum. Bu iktidar, Çarşamba Şeker Fabrikası’nı talan edip, adım adım yok ediyor. Çarşamba Şeker Fabrikası lojmanlarının arazisiyle beraber TOKİ’ye devredilmesi, bunun açık bir kanıtıdır. Yapmayın. Koskoca Çarşamba ilçesinde konut yapılacak hiç mi arazi yok? Zehir santraline arazi buldunuz, sosyal konut için mi arazi bulamıyorsunuz? Her şey açık ve net ortada. Bundan tam 11 yıl önce bu iktidar, Çarşamba Şeker Fabrikası’nı üretim dışı bırakarak ve bugün de tamamen gözden çıkararak ve artık varlıklarını talan etmeye, yağmalamaya başlamıştır. Bu, ortada açıkça gözükmektedir. Eğer ki bunun aksini söyleyen varsa çıksın şunu söylesin; ‘Biz bu fabrikayı şu tarihte üretime açacağız, biz şu kadar üretim yapacağız’. Çiftçimize şunu söylüyoruz; ‘Şu tarihten itibaren pancar ekin’, bunu söyleyecekler mi arkadaşlar? Asla söylemeyecekler. Çünkü bu iktidar, yıllardır pancar üreticisini, alın teriyle fabrikada çalışarak evine ekmek götüren emekçilerimizi ve Çarşambalıları yalan konuşarak, oyalayarak kandırmışlardır. Bu kadar açık ve nettir. Buna cevap verecek olanlar, gelsin bugün açıklamalarını yapsınlar. Bugün pancar üreticimizi, çalışan fabrika emekçilerimizi ve Türk tarımını hançerleyerek, tarıma dayalı sanayi kuruluşlarımızı, varlıklarımızı talan edenlere bir son verilecek. Çok yakındır, hiç kimsenin endişesi olmasın bu konuda. O zaman inanın, tüm varlıklarımızı gerçek sahibi milletimize, milletimizin hizmetine tekrar sunacağız. Şu fabrikanın bacası yeniden tütecek, çalışanlar lojmanlarına, Çarşambalılar da sosyal konutlarına kavuşacaktır.”

“ÜÇ MAYMUNU OYNUYORLAR”

CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel de şöyle konuştu:

“Yaklaşık 10 yıldır, Şeker-İş Sendikamızın önderliğinde özellikle Çarşamba Şeker Fabrikası’ndan ekmek yiyen, çoluğunun çocuğunun rızkını sağlayan yüzlerce işçimiz, Samsun havzasında, Çarşamba’sında, Salıpazarı’nda, Ayvacık’ında, Alaçam’da, Ladik’te, Havza’da pancar üretimi yapan çiftçilerimiz, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarına diyor ki ‘Çarşamba Şeker Fabrikası’nın sonu ne olacak?’ Soru net açık, çok basit.

O günden bugüne, yaklaşık 11 yılın sonunda bu şehrin milletvekilleri, bu şehrin oylarıyla seçilmiş Adalet ve Kalkınma Partili milletvekilleri, belediye başkanları, büyükşehir de dahil olmak üzere üç maymunu oynuyor. Sanki burada böyle bir fabrika yok. Sanki burada böyle bir mağduriyet yok. Sanki burada insanlar işinden, aşından olmamış. Sanki Çarşamba’da şeker pancarı üreticisi üretimden koparılmamışçasına ‘Yok ya arsalarınıza dokunmuyoruz’ dediler, yaklaşık 800-850 dönüm araziyi Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi’ne devrettiler. ‘Biz bir şey yapmıyoruz aslında, çalışmak istiyoruz’ dediler, Sayın Şeker-İş Şube Başkanımız, geçtiğimiz günlerde çok kıymetli bir şekilde açıkladı. Yahu yedek parça olarak, TÜRKŞEKER AŞ’nin diğer fabrikalarına yedek parça olarak fabrikamızın makine parçalarını diğer fabrikalara gönderdiler. ‘Biz bir şey yapmıyoruz aslında’ dediler. Son günlerde, bir az önce sayın milletvekilimizin de ifade ettiği gibi şeker fabrikamızın lojmanlarını TOKİ’ye devrettiler.

“ADALET VE KALKINMA PARTİSİ, ÇARŞAMBA ŞEKER FABRİKASI’NI GÖZDEN ÇIKARDI”

AKP'ye "Biz, Çarşambalılara verdiğimiz sözü tutmuyoruz, sözümüzü yiyoruz, sözümüze ihanet ediyoruz ve parsel parsel parçalayarak Çarşamba Şeker Fabrikası’nı kapattık-kapatıyoruz. Bu yürekliliği gösterin" deme çağrısı yapan Türkel, sözlerine şöyle devam etti.

‘Çarşambalıyım’ diyen milletvekili var. Samsunluluğu kimseye bırakmayan, yerliliği ve milliliği kimseye bırakmayan, Samsunluların oylarıyla seçilmiş Samsun’da 6 tane AKP milletvekili var. Neredesiniz, neden susuyorsunuz? Neden sahip çıkmıyorsunuz Çarşamba’ya ve Çarşambalılara? Geçtiğimiz yıl şeker 4 buçuk liraydı, şu an 26 lira. Geçtiğimiz yıl bir tane defter 5 liraydı, şu an 40 lira. Üretmeyelim, ithal mi edelim? Üretmeyelim, yabancı ülkelerden gemilerle şeker mi getirelim? Üretmeyelim, şeker piyasamızı yabancı tröstlere peşkeş mi çekelim? Sayın milletvekilim söyledi; karanlığın en yoğun olduğu an, şafağın sökmesine az kaldığı zamandır. Burada sayın şube başkanımızın da şahsında çalışanların tamamına sesleniyorum, CHP Samsun İl Başkanı olarak; Adalet ve Kalkınma Partisi Çarşamba Şeker Fabrikası’nı gözden çıkardı, çalışan dostlarım. Sizi sattılar da bunu diyemiyorlar, kılıf bulamıyorlar. Sizi kapattılar da başka yollardan, başka sebeplerden bahane üretiyorlar. Burayı çoktan birilerine verdiler de bunu nasıl yaptıklarını sizlerle paylaşamıyorlar. Bizler, CHP olarak bu tüten bacayı, gerçekten yerli ve milli kuruluşu, az kaldı, 9 ay sonra bacasını tüttürmeye hep beraber başlayacağız. Bu milli kuruluşu, Çarşambalıların olmazsa olmazı devlet kuruluşunu halkın iktidarında sizlerle beraber çalıştırmaya başlayacağız, az kaldı. Çok bunaldınız, çok çile çektiniz. Sayın başkanımı çok iyi tanırız ve biliriz ki 11 yıldır çok kıymetli bir emek ve ekmek mücadelesi verdi. Bugün olduğu gibi biz de CHP olarak başta sendikamızın, işçilerimizin ve çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Hepimizin gazası mübarek olsun. İnşallah tekrar bacaları tüttüreceğimiz günlerde beraber olacağız.”