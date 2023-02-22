AKP seçim kampanyasını değiştiriyor: Ana gündem maddesi deprem

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 15:40

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 15:56

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde yaşanan depremler 11 ilde ağır yıkıma neden olurken, AKP'nin seçim için yeni kampanya hazırlığına giriştiği belirtildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, binlerce yurttaşın yaşamını yitirdiği Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından seçim kampanya sürecini de tekrar masaya yatırdığı bildirildi.

Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın AKP'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, AKP'nin hem önümüzdeki dönemde hem de seçim kampanya sürecinin öncelikli ana gündem maddesi deprem olacak.

"YENİ BİR KAMPANYA İÇERİĞİ HAZIRLANACAK"

Kampanya kapsamında, İstanbul’a özel bir yer ayrılacağını belirtildiği habere göre AKP’li bir yetkili, “Türkiye’de 6 Şubat’tan sonra çok şey değişti. Artık uzun bir süre depremi ve sonraki süreci konuşacağız. Seçimler de tamamen deprem gündemli olacaktır. Buna göre yeni bir kampanya içeriği hazırlanacak” dedi.

Haberde, seçim bildirgesinin ana başlıkları ise, şöyle sıralandı:

"Depremin etkilediği şehirleri yeniden ayağa kaldıracağız. araları hızla saracağız. Memleketini terk edenleri geri getireceğiz."

SEÇİM ERTELEME TARTIŞMALARI

Kritik bir öneme sahip seçimin ertelenmesine yönelik ilk açıklama, Bülent Arınç'tan gelmişti. Arınç'ın Kahramanmaraş merkezli büyük depremler nedeniyle seçimlerin ertelenmesi gerektiğini söylemesi üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Bana bir sene verin" açıklamasına yönelik de 'erteleme' yorumu yapılmıştı.

Muhalefet seçim ertelenmesine karşı olduğunu belirtirken, Cumhur İttifakı'nın ortaklarından MHP'nin de ertelemeye sıcak bakmadığı iddia edilmişti.