AKP seçimi kaybederse ertesi gün ne olacak? :'Akşener'in ciddi bir hazırlığı var' iddiası
Yeniçağ gazetesi yazarı Remzi Özdemir, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e seçimden sonra ne yapacağını sordu ve gelen cevapları köşesinde aktardı.
Yeniçağ gazetesi yazarı Remzi Özdemir, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Ankara'daki iftarda yaptıkları sohbeti köşesine taşıdı.
"Seçimler yapıldı ve AKP kaybetti. Ertesi gün ne olacak? Meral Akşener'in bu konuda gerçekten iyi hazırlandığını gördüm" diyen Özdemir," Ertesi güne yönelik ciddi çalışmalar var. Hangi kararnamenin yayınlanacağı ve neyin değiştirileceğine yönelik tek tek hazırlık yapılmış" ifadelerini kullandı.
Özdemir'in yazısının ilgili kısmı şöyle:
"Ertesi gün ne olacak? Gelelim ertesi güne. Bu sadece benim değil neredeyse tüm ülkenin merak ettiği bir soru.
Seçimler yapıldı ve AKP kaybetti. Ertesi gün ne olacak? Meral Akşener'in bu konuda gerçekten iyi hazırlandığını gördüm. Ertesi güne yönelik ciddi çalışmalar var. Hangi kararnamenin yayınlanacağı ve neyin değiştirileceğine yönelik tek tek hazırlık yapılmış.
Devlet Planlama Teşkilatı'nın yeniden kurulmasından tutun da acil yargı reformu ve ekonomik birçok tedbir için kararnamelere kadar planlananmış ve hazırlığı yapılmış.
Akşener, Türkiye'nin seçimlerden sonra 1 gün bile kaybedecek vaktinin olmadığını söylüyor.
Gerçekten de öyle. Türkiye boğuluyor ve suni teneffüs için dakikaların bile önemi var.
Video Haberler
- Fransa’da tarihi seçim: Macron mu? Le pen mi?
- Bir katliam yaşanıyor ve AKP bu katliama ortak
- Gezi davasında yine karar çıkmadI
- 3 yaşındaki çocuğun çakmakla oyunu 3 evi kül etti
- AKP’li belediye görevlisi dolandırıcılıktan tutuklandı
- Erdoğan açıkladı: Şehit sayısı 3'e yükseldi
- 'Bunun bana siyaseten hiçbir zararı yok'
- 'Hanımağa'nın evinden cephanelik çıktı
- Arnavutköy’de korkutan yangın
- Bakan Koca'dan Bilim Kurulu açıklaması
En Çok Okunan Haberler
-
- İmam Halil Konakçı'dan skandal sözler
- İki Rus oligark, aile üyelerini öldürüp intihar etti
- Mehmet Metiner'den AKP'ye sert uyarı
- Bilim Kurulu Üyesi Şener'den maske uyarısı
- Hamile kadın emojisiyle karşılık verdi, ortalık karıştı
- Erdoğan 8. yılda da şaşırtmadı
- Başak Cengiz'in katilinin cezası belli oldu
- 'Yanılmaya şimdiden hazır olsunlar'
- AKP’nin sandık planı
- 'Hiçbir kararda bize danışılmıyor'