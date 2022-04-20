Gültekin Uysal'dan Meral Akşener'e ziyaret

20 Nisan 2022 Çarşamba, 15:08

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi savunan 6 siyasi partinin bileşenlerinden olan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, bugün İYİ Parti Genel Merkezi’ne giderek Genel Başkan Meral Akşener ile görüştü. Görüşmeye iki partinin kurmay ekibi de katıldı.

Demokrat Parti Genel Merkezinde 24 Nisan’da 6 lider yeniden bir araya gelecek ve bu görüşme öncesinde ev sahipliği yapacak olan Gültekin Uysal diğer liderlerle görüşerek gündeme ilişkin fikirlerini alıyor.

Uysal, hafta başında da CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu; dün ise DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret ederek görüşmüştü.



