AKP seçmeni de TÜİK'i yalanladı: Halk kendi enflasyonunu açıkladı

03 Ocak 2023 Salı, 16:12

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre 2022 yıl sonu enflasyonu yüzde 64,27 oldu. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise bu oranı yüzde 137,55 olarak hesapladı.

MetroPOLL Araştırma Şirketi'nin kurucusu ve CEO'su Özer Sencar, halkın 2022 yılının enflasyon algısını paylaştı.

Türkiye'nin Nabzı Aralık ayı araştırmasında yurttaşlara "Sizce 2022 yılında enflasyon yüzde kaç oldu?" sorusu yöneltildi.

13-18 Aralık 2022 tarihleri arasında 28 ilde yapılan araştırmaya 2 bin 77 kişi katıldı.

"Sizce 2022 yılında enflasyon yüzde kaç oldu?" sorusuna verilen yanıtlar şöyle:

Enflasyon yüzde 84 diyenlerin oranı: yüzde 24,2

Yüzde 170 diyenlerin oranı: Yüzde 18,8

Yüzde 170 ve üzeri diyenlerin oranı: Yüzde 47,5

Fikrim yok/Cevap yok diyenlerin oranı: Yüzde 9,5

Öte yandan 2022 yılının enflasyon oranını yüzde 170 ve üzeri bulan yurttaşların partilere göre dağılımı ise şöyle;

AKP: Yüzde 35,9

CHP: Yüzde 63,9

İYİ Parti: Yüzde 55,5

HDP: Yüzde 63,0

MHP: Yüzde 39,0

SP: Yüzde 33,3

Diğer Parti: 85,7