2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in sandığından Kılıçdaroğlu çıktı

AKP Sözcüsü ve Adana Milletvekili Ömer Çelik'in oyunu kullandığı sandıkta Kemal Kılıçdaroğlu'na 163, Recep Tayyip Erdoğan'a 110 oy çıktı.

DHA
Yayınlanma: 28.05.2023 - 19:01
AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in sandığından Kılıçdaroğlu çıktı
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Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında AKP Sözcüsü ve Adana Milletvekili Ömer Çelik, Adana'da 1066 nolu, 380 seçmeni olan sandıkta oy kullandı. 

DHA'nın aktardığına göre, 279 oyun kullanıldığı sandıkta Kemal Kılıçdaroğlu'na 163, Recep Tayyip Erdoğan'a 110 oy çıktı, 6 oy da geçersiz sayıldı.

İLK TURDA DA KILIÇDAROĞLU ÇIKMIŞTI

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin birinci oylamasında, Ömer Çelik, yine 380 seçmeni olan 1066 nolu sandıkta oy kullanmıştı. Toplam 293 seçmenin oy kullandığı sandıktan Kemal Kılıçdaroğlu'na 162, Recep Tayyip Erdoğan'a 116, Sinan Oğan'a 6 oy çıkmıştı. Seçimlerden çekildiğini açıklayan Muharrem İnce'ye 1 oyun çıktığı sandıkta, 8 oy da geçersiz sayılmıştı.


Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Çelik

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