Furkan Bölükbaşı'ndan iktidara sert eleştiriler

AKP'ye yakınlığıyla bilinen ve sosyal medyada 'troll' olarak tanınan Furkan Bölükbaşı, iktidara sert eleştirilerde bulunarak 'Ak Parti çökmeye başladı' dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.05.2024 - 09:55
Furkan Bölükbaşı'ndan iktidara sert eleştiriler
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AKP'ye yakınlığıyla bilenen ve sosyal medyada 'troll' olarak adlandırılan Furkan Bölükbaşı, dün katıldığı bir Youtube programında iktidara yönelik ağır eleştiriler yaptı.  

Bölükbaşı yaptığı açıklamada iktidarı hedef alarak "Osmanlı Dönemi'nde padişahların bile sahip olmadığı yetkilerin bugün bizi yönetenlere verilmesine karşıyım" ifadelerini kullandı.   

Bölükbaşı'nın konuşmasında kullandığı ifadeler şöyle: 

"Adım trolle çıkmış, akademisyenim"

"Bu hükümet gerçekten ses getirecek alanlarda Filistin konusunda eylem yapılmasını istemiyor"

''Hoşuna gitmeyen birşey söyleyince o zaman bu FETÖ'cüdür, bu PKK'lıdır bu DHKP-C'lidir''

"90'ların başını andıran malesef bundan sonraki yıllarda da 90'ların devamı gibi gidecek bir gibi görünen bir sürece girmiş bulunuyoruz"

"AK PARTİ ÇÖKMEYE BAŞLADI"

Bölükbaşı AKP'nin çökmeye başladığını söyleyerek "Bugün sorduğumda CHP'den farklı düşünüyorsun dediğimde bana sunulabilecek madde ben zannetmiyorum. Bugün CHP neyi eleştiriyorsa, Ak Parti de onu eleştiriyor. CHP neyi savunuyorsa Ak Parti de onu savunuyor, sadece ittifak ortakları farklı. Bu noktaya gelmemeliydik. Bu noktaya geleceksek, özgür konuşamayacaksak ben niye mavi gelsin gelsin iktidarda otursun da kırmızı oturmasın diye kendi itibarımı kaybetmek zorundayım maviyi savunurken..." açıklamasında bulundu. 

 


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