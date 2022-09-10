AKP trolü Abdurrahman Uzun 9 Eylül'ü hedef aldı: 'K…larından yeni bir kurtuluş tarihi oluşturmaya çalışıyorlar'
Kendini ‘siyaset uzmanı’ olarak tanımlayan AKP trolü Abdurrahman Uzun, İzmir’in işgalden kurtulduğu gün olan 9 Eylül’ü hedef aldı. Uzun, “K…larından yeni bir kurtuluş tarihi oluşturmaya çalışıyorlar” dedi.
“Açın kombileri, yaz ayı da olsa sonuna kadar yakın kombileri” sözleriyle bilinen AKP’li trol Abdurrahman Uzun, İzmir’in kurtuluş günü olan 9 Eylül’ü hedef aldı.
Uzun, Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde düşmanın Büyük Taaruz ile Türk topraklarından atıldığı ve İzmir’in kurtuluş günü olan 9 Eylül için, “İzmir’in kurtuluşu neden benim bu kadar gündemime oturuyor. Bir Yozgatlı bir Diyarbakırlı için neden önemli? Yani birileri bir taraflarından yeni bir milat yeni bir kahramanlık destanı mı oluşturmaya çalışıyor” dedi.
Uzun, 9 Eylül’e hakaret ederek, “K…larından yeni bir kurtuluş tarihi oluşturmaya çalışıyorlar” dedi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise sosyal medya hesabından Uzun’a tepki gösterdi.
Özdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;
“Bunlar muzu çok sever. Elma, kuru yemiş atılabilir. Saray rejiminin doğalgazcı soytarıları evrimin ara aşamasına sıkışıp kalmışlar.”
Bunlar muzu çok sever. Elma, kuru yemiş atılabilir. Saray rejiminin doğalgazcı soytarıları evrimin ara aşamasına sıkışıp kalmışlar. https://t.co/VM5VP1pJFu— Ümit Özdağ (@umitozdag) September 10, 2022
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