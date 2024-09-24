AKP ve CHP il başkanları birlikte demir dövdü

Bartın'da Ahilik Haftası nedeniyle düzenlenen programa AKP ve CHP il başkanları karşılıklı demir dövdü.

AKP ve CHP il başkanları birlikte demir dövdü
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İHA
Yayınlanma: 24.09.2024 - 19:35

Bartın'da Ahilik Haftası kutlamaları, Demirciler çarşısında düzenlenen törenle kutlandı. Program, bol ve bereketli kazançlar için yapılan dua ile başladı. Dua ve konuşmaların ardından ise davetliler, çekiç, balyoz ve örs ile demir dövdü.

İlk olarak Bartın Ticaret İl Müdürü Erhan Özcan ile Bartın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yılmaz Akdeniz çekiç, balyoz ve örsle demir dövdü.

Daha sonra ise AKP İl Başkanı Yaşar Arslan ve CHP İl Başkanı İsmail Cem Akyol, birlikte demir dövdü.

AKP'li Başkan Arslan, eline aldığı çekiç ile CHP'li Başkan Akyol ise balyoz ile örs üzerinde demiri dövdü. Ardından ise Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya ise Bartın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yılmaz Akdeniz ile birlikte demir dövmek için örsün başına geçti.


Etiketler: #CHP #AKP #demir

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