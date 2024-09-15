Çekmeköy’de konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik: CHP’nin siyasal bir kültür devrimine ihtiyacı var

Yayınlanma: 15.09.2024 - 20:43

Güncelleme: 15.09.2024 - 20:53

CHP Çekmeköy İlçe Başkanlığı 31 Mart yerel seçimlerinde görev alan ilçe örgütü ve sandık görevlilerine “Demokrasi Kahramanlarına Teşekkür” programı düzenledi.

Programa CHP İl Başkanı Özgür Çelik ve Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez’in yanı sıra İl Başkan Yardımcısı Hülya Özdemir, CHP İlçe Başkanı Haydar Arslan ve ilçe yönetimi, meclis üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.

“30 YIL SONRA ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ’Nİ KAZANMANIN MUTLULUĞU İÇERİSİNDEYİZ”

Programda konuşma yapan CHP İl Başkanı Özgür Çelik, “31 Mart günü bütün Türkiye’de Cumhuriyet Halk Partisi büyük bir tarih yazdı. İstanbul’da da hep birlikte büyük bir tarih yazdık. 30 yıl sonra Çekmeköy Belediyesi’ni kazanmanın büyük mutluluğu içerisindeyiz” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“2019 yılında büyükşehir belediyesini kazanmıştık yalnız meclis çoğunluğumuz yoktu. 2024’te meclis çoğunluğunu sağlayarak engellemelerin bir kısmını ortadan kaldırdık. İstanbul’da 26 ilçe belediyesi kazandık ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisini çok uzun yıllar sonra Türkiye’nin birinci partisi yaptık. 31 Mart seçim başarımızda emeği olan Türkiye’nin dört bir yanında kıymetli partililerimiz var. 30 yıl sonra Çekmeköy’ü sosyal demokrat belediyecilik ile tanıştıran, halkçı belediyecilik ile tanıştıran, projeci ve icraatçı belediyecilik ile tanıştıran Orhan Çerkez Başkanımıza teşekkür ediyor ve üstün başarılar diliyorum.”

“ORTADA BİR BAŞARI VARSA BU HEPİMİZİN BAŞARISIDIR”

“2023 seçimleri sonrasında büyük bir umutsuzluk ortamı vardı Türkiye’de. Sürekli seçim kazanmaya inanmış Cumhuriyet Halk Partisi Örgütleri umut yorgunluğu yaşıyordu. Cumhuriyet Halk Partisi’ne oy veren seçmeler büyük bir umutsuzluk yaşıyordu” diyen Çelik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 29 Mayıs’ta bir değişim çağrısında bulunduğunu belirterek şunları söyledi:

“Ancak 1 gün bile gecikmeden 29 Mayıs günü Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu duygularını bütün Türkiye ile paylaştı ve asla umutsuzluk yoktur dedi. ‘Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir’ dedi ve partide bir değişim süreci başladı. Hep birlikte partimizde bir kurultay sürecini geride bıraktık. Sonrasında 31 Mart yerel seçimlerinde büyük bir başarı elde ettik. Melda Başkanım konuşma yaparken bir değişim meşalesi dedi. Ancak bu değişimi sadece bir genel başkan değişimi olarak algılamamak lazım. 31 Mart zaferinide sadece kişilerin bir başarısı olarak algılamamak lazım. 31 Mart başarımızda herkesin katkısı ve payı var. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in öncülüğünde büyük bir zafer elde ettik. Ancak uzun yıllar partimizde genel başkanlık yapmış sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun da 31 Mart’ta büyük bir katkısı var. Cumhuriyet Halk Partisi kendi içerisinde parti içi demokrasiyi yaşatır. İl, ilçe başkanlarında değişimler olabilir. Genel başkanlarda değişimler olabilir. Ama Ortada bir başarısızlık varsa bu hepimizin başarısızlığı olur. Ortada bir başarı varsa da bu hepimizin başarısıdır.”

“TÜRKİYE’NİN BİR KÜLTÜR DEVRİMİNE İHTİYACI VAR”

Değişim uzun soluklu bir süreç olduğunu ifade eden Çelik, “Biz bir kurultay değişimi yaşadık ve 31 Mart’ta Türkiye’nin birinci partisi olduk. Türkiye’de bir hava değişimi oldu ama değişim devam ediyor. Bir değişim sürecinden kesintisiz bir başkan değişim sürecine geçiyoruz hep birlikte. Önümüzde ki süreçte parti programımızı değiştireceğiz. Toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek bir parti programını Türkiye’de ve İstanbul’da yine örgütümüzün katılımıyla toplumun tüm kesimlerini içerisine katan bir program sürecini 8 Ekim’den itibaren başlatıyoruz. Sosyal Demokrat belediyecilik anlayışımızı nasıl kalıcı hale getirebiliriz. Başarıyı nasıl sürdürülebilir hale getirebiliriz bunun için yerel yönetimler ilkemizi belli bir çerçeveye oturtturmak, standartlaştırmak gibi önemli bir değişim sürecini hep birlikte organize edeceğiz. Türkiye’nin siyasal bir kültür devrimine ihtiyacı var. Bugün Türkiye’de toplumun siyaset ve siyasetçiye bakışında çok negatif duygular var. Toplum gün geçtikçe siyasete ve siyasetçiye mesafeli hale geliyor. Toplumun siyaset kurumuna gün geçtikçe güveni azalıyor. Bu yönüyle toplumun siyasal bir kültür devrimine ihtiyacı var. Cumhuriyet Halk Partisi’nin de siyasal bir kültür devrimine ihtiyacı var” dedi.

BAŞKAN ÇERKEZ ÖRGÜTÜNE TEŞEKKÜR ETTİ

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, “Hepinizin bildiği gibi Çekmeköy’de 15 yıllık bir AKP dönemini büyük ve önemli bir mücadeleyle sonlandırdık. Burada Sayın Genel Başkanım Özgür Özel, genel merkez yönetimi, İl Başkanım Sayın Özgür Çelik ve yöneticileri, 16 milyon İstanbullu’nun Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, benimle gece gündüz çalışan Çekmeköy ilçe örgütümün büyük bir katkısı, emeği ve özverisi var. Huzurlarınızda hepsine şükranlarımı sunuyorum. Siz değerli yol arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Çekmeköy halkı bize büyük bir sorumluluk verdi. Bizim asıl görevimiz 31 Mart’tan sonra başladı. Hepinizin bildiği gibi Çekmeköy Belediyesi’ni de önemli bir borçla devraldık. SGK borçları, müteahhitlere olan borçlar. Biz bu borçların arkasına sığınıp, polemik yapmadık. İşimize odaklandık. Belediye kadromuzu oluşturup işimize başladık” dedi.

Mahalle buluşmalarını, “Halk Günü Değil, Halkın günü” kapsamında yapmaya başlayıp, komşularımızın istek, talep ve beklentilerini not aldık. Bizim sloganımız, halkın belediyesi halkın hizmetinde. Bu sloganımız çerçevesinde Çekmeköy’de 5 ayda çok değerli hizmetler yaptık. İlçenin en büyük sorunlarından birisi eğitim. Bu kapsamda iki kreşimizi kısa sürede açıp, noter huzurunda evlatlarımızın kurasını çektik. Bir kreşimizin de kaba inşaatı bitti. Bir kreşimizin de protokolünü yaptık. Bu ay sonuna doğru temelini atmış olacağız” dedi.

Konuşmanın sonunda programda seçim döneminde sandıkları koruyan sandık görevlilerine teşekkür belgeleri verildi.