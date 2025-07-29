AKP ve MEB eğitimi tüccar gibi yönetiyor: Eğitim yuvaları otoparka dönüştürülüyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve siyasi iktidarın eğitimi ticarileştirme politikası sürüyor. Okulların bahçeleri otoparka dönüştürülüyor. Kapatılan okulların bahçeleri otoparka dönüştürülürken, eğitim öğretimin sürdüğü okullarda da bahçeler otopark olarak kullanılıyor. Eğitim öğretim saatlerinde de aktif olan otoparklardan öğretmenler için ücret istenmezken eğitim öğretimden sonra öğretmenlerden de yüzde elli indirimli şekilde ücret alınıyor.

OKULLAR OTOPARKA D ÖNÜ ŞT ÜRÜLDÜ

İstanbul Kadıköy'de; yıkılan Muhsin Adil Binal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin (MTAL) bahçesi otopark olarak 5 yıldır kullanılıyor. Yeni okul yapılmıyor. Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesi eğitim öğretim saatlerinde otopark olarak kullanılıyor. Yine Kadıköy'deki Bahriye Ortaokulu ve Moda İlkokulu'nun da bahçeleri otopark kullanımına açık. Ümraniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ana binası yıkıldı ve iki 2 yıldır otopark olarak kullanımda. Üsküdar'daki Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesi de eğitim öğretim saatleri içerisinde otopark olarak kullanılıyor. Son olarak Kadıköy'deki Gazi Mustafa Kemalpaşa Ortaokulu'nun bahçesinin de otopark olarak kullanılacağı ortaya çıktı.

'OTOPARK MAFYASI MI OLUŞTU?'

Eğitim-İş İstanbul 2 Nolu Şube Başkanı Kadir Toruş, okullardaki otopark uygulamasına ilişkin Cumhuriyet'e konuştu. Toruş, "İstanbul'da merkezi konumda bulunan okullarımız deprem dayanıksızlığı tespiti yapıldıktan sonra yıkılıyor. Ne tesadüftür ki İstanbul'un merkezi konumunda bulunan bu okullar yeniden ödenek yokluğu nedeniyle yapılmıyor veya yapılması geciktirilerek bu okullarımız konumlarından dolayı otoparklara dönüştürülüyor. Bu durum İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde bir otopark mafyası mı oluştu, okullarımızın bahçesi rant kapısına mı dönüştü? sorularını sordurmaktadır" dedi.

'PARA G ÖZLER İNİ D ÖNDÜRMÜ Ş'

Öğretmenlerden otopark için para talep edilmesine ilişkin, "Para kazanma hırsı gözlerini döndürmüş" yorumunda bulunan Toruş, "Okullarımız yıkıldıkça yerlerine otopark mı yapılacak? Buradan elde edilen gelir kimlerin cebine gitmektedir? Otopark yapabilmek için okullar kapatılmaya mı çalışılmaktadır? Bu konuda bu kadar istekli ve kararlı neden davranılmaktadır? Yıkılan okul binalarının yerine hızlı bir şekilde yeni okul binaları yapılarak eğitim-öğretime ve öğrencilerimize kazandırılması gerekirken ne yazık ki otoparkçılara ve otoparktan gelir elde edenlere kazandırılmış durumdadır. Bu durum yıllar önce merkezi yerlerdeki okulların satılma projesinin başka bir denemesi midir?" sorularını yöneltti.

'HANG İ AKP'LİLER MENFAAT SAĞLIYOR?'

İstanbul'da pek çok okul ve üniversitenin binalarının yenilendiği ancak merkezi konumdaki okulların binalarının yenilenmediğini belirten Toruş "Yıllarca o alanların otopark olarak kullanılması bu şüpheleri ve kuşkuları ciddi anlamda arttırmaktadır. Öğrencilerimizin eğitim öğretim gerçekleştirmesi gereken okullarında şimdi otopark fişleri kesilmekte ve birileri bundan cüzdanlarını şişmanlatmaktadır. AKP iktidarı ülkemizi bir tüccar gibi yönetmekte milli eğitimi de gelir kapısı haline çevirmiş durumdadır. Bu esnaf anlayışına dur demenin artık zamanı gelmiştir. Buradan hangi AKP'lilerin ve hangi bürokratların menfaat sağladıklarını belirlemek için acil olarak bakanlık müfettişlerini göreve davet ediyoruz. Ülkemizin çocuklarının eğitim hakkını engelleyen milli eğitim içerisindeki bu çete kimlerden oluşmaktadır, bu çeteyi kim yönetmektedir? Cumhuriyet savcılarını da göreve davet ediyoruz. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e tane tane anlayacağı dilden anlatıyoruz! Bizler Türk Milli Eğitim sistemini liyakatlı ellerin yönetmesini istiyoruz" diye konuştu.