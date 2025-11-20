AKP ve MHP'den 40 dakikalık görüşme: 'İmralı ile ilgisi yok' dediler

Güler'in Meclis'teki makamında gerçekleşen görüşme, basına kapalı olarak yaklaşık 40 dakika sürdü.

Görüşme sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldız, görüşmenin, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun yarın gerçekleştireceği toplantı ve "İmralı ziyareti" ile ilgisinin olmadığını söyledi.

Yıldız, "Yarınki toplantıyla ilgili değil, hukuki bir mesele. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk" dedi.

"BASİT ÇOĞUNLUK YETERLİ"

"Yarınki Komisyon toplantısında alınacak kararda hangi çoğunluk aranacak?" sorusuna Yıldız, "Kanun teklifi hazırlama olmadığı için burada basit çoğunluk yeterlidir" yanıtını verdi.

FETİ YILDIZ: SALT ÇOĞUNLUK ARANIR

Yıldız, görüşme öncesi X hesabından da şu paylaşımı yapmıştı:

"Medyada yapılan hatalı bir anlatımı

düzeltme gereği duyulmuştur. İmralı Adası’na gitmek için komisyon üyelerinin 5/3 çoğunluğu ile karar alınır söyleme doğru değildir. Burada Kanun teklifi olmadığı için salt çoğunluk aranır.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MİLLÎ DAYANIŞMA, KARDEŞLİK VE DEMOKRASİ KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

Komisyonun adı

MADDE 1- (1) Komisyonun adı, “Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu”dur.

Komisyonun amacı ve görevi

MADDE 2- (1) Komisyonun amacı terörün Türkiye’nin gündeminden tamamen çıkartılması, toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi, milli birlik ve kardeşliğimizin pekiştirilmesi, özgürlük, demokrasi ve hukuk devleti alanlarında çalışmalar yapmaktır.

(2) Komisyonun görevi birinci fıkrada belirtilen amaç doğrultusunda ihtiyaç duyulan kanuni düzenlemeleri tespit edip kanun teklifi taslaklarına yönelik çalışmalar yapmak ve kamuoyunun Komisyon çalışmalarına dair bilgilendirilmesini sağlamaktır.

Toplantı ve karar yeter sayısı

MADDE 6- (1) Komisyonun toplantı yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Kanun teklifi hazırlanmasına ilişkin kararlar üye tam sayısının beşte üç çoğunluğu ile alınır.

Diğer hususlarda karar yeter sayısı toplantıya katılanların salt çoğunluğudur."