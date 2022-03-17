AKP ve MHP, Erdoğan’ın kararını görmezden geldi: 'Eski köye yeni adet'

17 Mart 2022 Perşembe, 09:34

İBB Meclisi'nin mart ayı oturumlarının üçüncü birleşimi Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleştirildi. Oturumda İBB'nin bağlı kuruluşu İETT'nin 2022 bütçesinde yer alan 235 milyon TL'lik iç borçlanmaya onay verildi.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, AKP-MHP grubunun verdiği önerge doğrultusunda oyçokluğu ile alınan; meclis kararlarının İstanbul'daki ulusal, bölgesel ve yerel gazetelerde duyurulmasına ilişkin 24 Kasım 2021 tarihli meclis kararının iptali için hazırlanan teklif de gündeme geldi.

İBB yönetimi tarafından hazırlanan teklifte; meclis kararının, Cumhurbaşkanlığı'nın 30 Haziran 2021 tarihli tasarruf tedbirleri konulu genelgesine aykırı olduğu, ek maliyet yarattığı, ciddi bir kamu zararına sebebiyet verileceği vurgulandı.

MALİYET TABLOSU AÇIKLANDI

Resmi ilan yayınlama hakkı bulunan İstanbul'daki gazete sayısının 43 olduğu belirtilerek her meclis toplantısında yaklaşık 140 karar alındığı aktarıldı. 2021 yılı ilan ücretleri baz alınarak hazırlanan yaklaşık maliyet tablosuna göre 2022 yılı Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi'ne tahsis edilen 36 milyon 844 bin liralık bütçenin yüzde 61.48'inin ilanlara gideceği aktarıldı. 2022 yıllık ilan maliyetinin; 3 tam sayfa yayımlanması halinde 22.6 milyon TL'yi bulacağı hesaplandı.

Teklifte, söz konusu meclis kararının iptali, basın yayın organlarına desteklenmesi amacıyla aylık olarak meclis karar özetlerine ulaşılmasının sağlanacağı link adresinin, resmi ilan yayınlama hakkı bulunan İstanbul'daki gazetelerin tamamında yayınlanması konusunda karar alınması istendi.

Link olarak yayımlanması durumunda yıllık ilan maliyetinin yaklaşık 612 bin 290 TL'ye tekabül edeceği ve bütçede bir revizyona gerek olmayacağı ifade edildi. Teklifi inceleyen komisyonlar kesinleşen 24 Kasım 2021 tarihli meclis kararı doğrultusunda işlem yapılması gerektiğini belirterek dosyanın müdürlüğüne iadesini uygun buldu.

“ESKİ KÖYE YENİ ADET”

Oylama öncesinde söz alan CHP'li Meclis Üyesi Filiz Öztürk Çelik teklifte “Daha önce böyle bir uygulama yoktu. Eski köye yeni adet getirmeye çalışıyorlar. Cumhurbaşkanlığı genelgesi de ortada” dedi.

AKP'li Meclis Üyesi Muhammet Kaynar da “Belediye yönetimi kasım ayında kesinleşmiş kararı bugüne kadar uygulamadı şimdi değiştirilmesini istiyor. Hukuken yanlış. Bu ilan konusunu ilk İzmir Büyükşehir Belediyesi uyguladı. Genel başkanınız da destek veren açıklamalar yaptı. Meclis kararlarının halka duyurulması yasa ile belediyelere verilen bir görev. Bahsettikleri bütçe İBB'nin toplam reklam bütçesinin yüzde 3'ü. Reklama para var ama gazetede karar yayınlanmasına yok. Reklam bütçesini kıssınlar, buraya aktarsınlar” dedi.

Teklifin müdürlüğüne iadesi, oyçokluğu ile kabul edildi.