AKP ve MHP'de bayramlaşma programı belli oldu: CHP'ye yer yok!

Yayınlanma: 27.03.2025 - 13:45

Güncelleme: 27.03.2025 - 13:49

AKP'de Ramazan Bayramı bayramlaşma programı belli oldu.

Bayramın 2. gününde, siyasi partileri, AKP Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur'un başkanlığındaki Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Sivas Milletvekili Rukiye Toy ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Abdullah Uçan'dan oluşan heyet kabul edecek.

AKP'ye MHP, HÜDA PAR, Anavatan Partisi, BBP, DSP, İYİ Parti, Vatan Partisi, DEM Parti, Doğru Yol Partisi ziyarette bulunacak.

DEM PARTİ DE PROGRAMDA

AKP ise siyasi partileri, 2 ayrı heyetle ziyaret edecek. AKP'nin programında Türkiye'de son yapılan seçimlerde birinci olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yer almıyor.

Adıyaman Milletvekili Resul Kurt'un başkanlığındaki Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Saniye Enfiyeci ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Muhammed Abdulkadir Kadirioğlu'ndan oluşan heyet, HÜDA PAR, BBP, İYİ Parti ve DEM Parti'ye ziyarette bulunacak.

Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Kerem Ali Sürekli'nin başkanlığındaki, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Zeynep Ünal ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Şevval Uzkurt'tan oluşan heyet ise MHP, Anavatan Partisi, DSP, Vatan Partisi ve Doğru Yol Partisi'ni ziyaret edecek.

MHP'DE DE AYNI TUTUM

Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı Ramazan Bayramı’nın ikinci günü olan 31 Mart Pazartesi siyasi partilerle bayramlaşacak.

DSP, AKP ve DEM Parti'yi de kapsayan bayramlaşma programı, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Büyük Birlik Partisi’yle devam edecek.

Bu partileri ayrıca ziyaret edecek olan MHP, CHP’yle bayramlaşmayacak.

ÖZEL: BAYRAM ŞEKERİNİ AKIN GÜRLEK Mİ TUTACAK?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı'nda siyasi partilerle bayramlaşma geleneğini sürdüreceklerini ancak iktidar partisi ile bayramlaşmayacaklarını belirtip "Bu bayram Ankara'da bayramlaşmıyoruz. Muhalefet ile bayramlaştık, iktidarın yaptığı bu kumpasla ne bayramlaşacağız? Gelip de bayram şekerini Akın Gürlek mi tutacak? Bu bayramın Erdoğan'a yeni bir sürprizi olacak. Durmuyoruz. Şaşırtmaya, güçlenmeye, korkutmaya devam edeceğiz. Özgür Özel Silivri’ye arkadaşlarını, yoldaşları, siyaset arkadaşlarını, belediye başkanlarını görmeye geldikçe, Tayyip Erdoğan’ın gözü ne kadar dönerse dönsün hep birlikte gönlümüzü milletimize döneceğiz. İlk fırsatta onu, bu kötülük yuvasını başımızdan def edeceğiz" demişti.