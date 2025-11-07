AKP’ye geçen belediyelerde usulsüzlük zinciri: 112 milyon havaya savruldu

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde CHP’den aday olarak seçimleri kazanan, daha sonra AKP’ye geçen belediyelerin usulsüzlükleri Sayıştay raporlarıyla ortaya çıktı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den AKP’ye geçişi, kamuoyundan yoğun tepki toplamıştı. Çerçioğlu yönetimindeki Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Personel A.Ş.’nin bütçe oluşturmadığı gibi, bünyesinde çalışan 141 işçiyi itfaiye personeli olarak görevlendirdiği tespit edildi. Gaziantep Şehitkamil Belediyesi’nce yapılan sosyal yardımların puanlama cetveline uygun yapılmadığı, Yalova Altınova'da da 112 milyon liranın havaya savrulduğu ortaya çıktı.

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde CHP’den aday olarak seçimleri kazanan, daha sonra AKP’ye geçen belediyelerin usulsüzlükleri Sayıştay raporlarıyla ortaya çıktı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den AKP’ye geçişi, kamuoyundan yoğun tepki toplamıştı.

Çerçioğlu’nun yönetimindeki Aydın Belediyesi’nde yasalara aykırılık bulunduran çeşitli faaliyetler tespit edildi. Rapora göre belediye, görev ve sorumluluk alanı dışındaki bölgelerde harcama yaptı. Söz konusu tespite göre, Aydın Büyükşehir Belediyesi Kars’ın Susuz ve Selim ilçelerinde kullanılması için 3 milyon 300 bin lira tutarında kilitli parke taşı satın aldı. Belediye tespite ilişkin yaptığı açıklamada tek seferlik mahalli idareler dayanışması kapsamında satın alım yaptığını söyledi. Sayıştay ise tespite ilişkin “Kars İli Selim ve Susuz ilçeleri, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin görev ve sorumluluk alanı içinde olmadığından yapılan ayni yardım mevzuata aykırılık teşkil etmektedir” ifadelerini kullandı.

ŞİRKETİN 141 İŞÇİSİ İTFAİYE OLARAK ÇALIŞTIRILDI

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki Aydın Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş.’nin Sayıştay raporunda da dikkat çeken çeşitli tespitler olduğu görüldü. Raporda yer alan tespitlere göre, şirketin yönetim kurulu tarafından onaylanan bir bütçesinin olmadığı ortaya çıktı. Bir başka dikkat çeken tespite göre ise, şirket kadrosunda bulunan 141 işçi, itfaiye personeli olarak görevlendirildi. Tespit kapsamında itfaiye personeli olmak için yasalarca belirlenen koşulların yerine getirilmesinin gerekliliği anımsatılarak “Bunun haricinde belediyenin kendi şirketinde istihdam ettiği asli görevi itfaiye hizmetleri olmayan ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nde öngörülen şartlara tabi tutulmamış personelin itfaiye personeli olarak görevlendirebilmesi mümkün olmadığı gibi, itfaiye hizmetinin verilmesinde de bazı sıkıntılara yol açabilecektir” ifadelerine yer verildi. Belediye ise tespite ilişkin yaptığı açıklamada sorunun personel yetersizliğinden kaynaklandığını belirtti.

SOSYAL YARDIMLAR CETVELE UYGUN YAPILMADI

Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz da CHP’den AKP’ye geçiş yapan isimlerden biriydi. Raporda, Gaziantep Şehitkamil Belediyesi’nce yapılan sosyal yardımların puanlama cetveline uygun yapılmadığı bildirildi. Tespitte, “Kamu İdaresi tarafından sadece sosyal yardıma başvuru yapan kişilerin aylık geliri, sigorta durumu ve tapu sorgulamalarının yapıldığı ancak hanede yaşayan kişilerin gelir durumlarına, taşınır ve taşınmaz mal durumuna, nüfus sayısına, farklı yardımlar alıp almadığı gibi hususlara ilişkin ispat edici belgelerin bulunmadığı, dolayısıyla Sosyal Yardım Yönetmeliği’nde belirtilen kriterler tam olarak değerlendirilmeden ve Yönetmelik ekinde belirtilen Sosyal Yardım Kriterleri Puanlama Cetveli doldurulmadan ayni ve nakdi sosyal yardım yapıldığı tespit edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

112 MİLYON LİRALIK MALİYET OLUŞTU

Yalova Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca da CHP’den AKP’ye geçiş yapan bir başka isim olmuştu. Fazlaca yönetimindeki belediyenin Sayıştay raporlarında, belediye şirketinde çalışan 160 kişinin herhangi bir hukuki dayanağı olmadan belediye bünyesinde de çalıştırıldığı kaydedildi. Söz konusu 160 kişinin maliyetine ilişkin ise, “Altınova Belediyesince doğrudan hizmet alımı yapılmaması sonucunda (Şirketten alınan bilgilere göre) 160 personel nedeniyle 2024 yılında şirketin katlanmak zorunda kaldığı tüm giderler dahil toplam maliyetinin 112 milyon 565 bin 666 lira olduğu görülmüştür. Bununla birlikte Şirketin 31 Aralık 2024 itibarıyla vadesi geçmiş, ertelenmiş/taksitlendirilmiş vergi ve diğer yükümlülükler toplamının 80 milyon 635 bin liraya, Sosyal Güvenlik Kurumu’na zamanında ödenmediği için taksitlendirilmiş prim borçlarının 18 milyon 641 bin liraya ulaştığı görülmüştür” ifadelerine yer verildi.