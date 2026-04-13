AKP'ye geçen Özlem Çerçioğlu'nun başkan vekilleri CHP'den seçildi

Aydın Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı olağan meclis toplantısı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanvekili Polat Bora Mersin’in başkanlığında yapıldı. Toplamda 38 gündem maddesinin ele alındığı toplantıda komisyon üyelikleri için seçim yapıldı.

Tüm üyelikler oy birliğiyle kabul edildi. Yapılan oylamalar sonucunda Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi birinci vekilliğine CHP’li Salim Tümer Apaydın, ikinci vekilliğe ise yine CHP’den Yiğit Menderes seçildi. Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi katipliği görevine CHP’li Ayşe Özdemir, Tuba Dinçer, Derya Oktay, Raziye Akıncıoğlu ile AKP’den Yasemin Gürsoy seçilirken, encümen üyeliğine de CHP’li Hayatı Atlı, Yiğit Menderes, Celalletin Erol, Kadir Mutlu ile AKP’li Hüseyin Işık seçildi. Tüm seçimler meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP'den istifa ederek AKP'ye katılmıştı.