AKP'yi rahatsız eden gelişme... Kurucu Rektör olduğu üniversiteden Beşir Atalay'ın ismi silindi: Erdoğan'a seslendiler

AKP'nin kurucu isimlerinden ve İçişleri eski Bakanı Beşir Atalay'ın adı Kırıkkale Üniversitesi'nin kampüsünden rektörlük kararı ile silindi. Kampüsün yeni ismi, "Şehitler Kampüsü" oldu.

Üniversitenin rektörlüğünü Prof. Dr. Ersan Aslan üstleniyor.

Bu karar iktidara yakın medya ve AKP'li isimler tarafından tepki ile karşılandı. Yeni Şafak yazarı Ayşe Böhürler, bu karardan YÖK Başkanı Erol Özvar ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bilgisi olmadığını iddia etti.

BEŞİR ATALAY KONUŞTU: HERKES İSTEDİĞİNİ YAPSIN

Kararın ardından Sözcü'ye konuşan Beşir Atalay, 2017 yılında isminin bilgisi dışında kampüse verildiğini açıkladı ve, "İsmimi verirken de sormadılar. Herkes istediğini yapsın” dedi.

Atalay, bu konu hakkında Erdoğan ile görüşmediğini de belirtti.

KARAR AKP'DEN TEPKİ İLE KARŞILANDI

AKP Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, kararın ardından yaptığı X paylaşımında, "Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünün aldığı kararla Beşir Atalay'ın adının kampüsten silinmesini üzüntüyle öğrendim. Bu, geçmişi inkâr, vefayı hiçe saymaktır. Bir an önce bu yanlış karardan dönülmesini temenni ediyorum. Unutmayalım ki vefa, yolumuzun, mücadelemizin omurgasıdır" ifadelerini kullandı.

TBMM'nin eski Başkanı Bülent Arınç ise doğrudan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek yazılı açıklama yaptı.

Arınç açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"YÖK Başkanımız sayın Erol Özvar ve Ankara'dan üst düzey yetkililer de kendisini arayarak konudan bihaber olduklarını iletmişler.

Bu süreçte Adalet Eski Bakanımız Abdülhamit Gül ve Kırıkkale Milletvekilimiz Sayın Mustafa Kaplan'ın vefa dolu açıklamalarını takdirle karşıladım.

Bu yanlış ve onur kırıcı kararın ivedilikle düzeltilmesi şarttır. Bunu yapabilecek tek kişi Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Rektörü atayan da, bu kararı geri alabilecek olan da kendisidir. Kendisinin, birlikte uzun yıllar çalıştığı Sayın Atalay'a vefa göstereceğinden hiç şüphem yok.

Bu vesileyle şunu da ifade etmek isterim: Sadece bir kampüse değil, doğrudan üniversitenin tamamına isminin verilmesi yerinde olacaktır. Kırıkkale Üniversitesi artık "Kırıkkale Beşir Atalay Üniversitesi" olmalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızdan saygılarımızla arzumuz budur"

Öte yandan Atalay, 2019 yılında AKP'den istifa etmişti.