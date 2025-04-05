AKP, yurttaşları habersizce partiye üye yapıyor’ iddiası yine gündemde

Yayınlanma: 05.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 05.04.2025 - 04:00

Sosyal medya üzerinden yayımlanan görseller, açıklamalar ve gazetemiz Cumhuriyet’e gelen ihbarlar ışığında birçok kişinin habersizce AKP’ye üye yapıldığı iddia edildi. Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan avukat Doğan Erkan, iddiaların gerçek olması halinde birden fazla suç oluşacağını belirterek “Bu kayıtları elde etme ve iktidar partisi lehine kullanma gücünde olan kişiler belli ki kamusal olanakları, devlet olanaklarını kullanmışlar. Bu suçları işleyenler hususi bir soruşturma ile araştırılmalı ve cezalandırılmalıdır” dedi.

AKP, 11 milyon 135 bin üye ile en çok üye bulunduran parti konumunda olmasına karşın son zamanlarda gündeme gelen bazı görsel ve paylaşımlar, üyelerin ne kadarının kendi isteğiyle üye olduğu sorusunu akıllara getiriyor. Sosyal medya üzerinden yayımlanan görseller, açıklamalar ve gazetemiz Cumhuriyet’e gelen ihbarlar ışığında birçok kişinin habersizce AKP’ye üye yapıldığı iddia edildi. Son olarak Ankara’nın Etimesgut ve Sincan ilçesinden gazetemize ulaşan yurttaşlar, çok sayıda kişinin haberi olmadan AKP’ye üye yapıldığını ileri sürdü. E-Devlet görüntüsünü Cumhuriyet’le paylaşan yurttaşlar da oldu.

‘HUSUSİ BİR SORUŞTURMA İLE ARAŞTIRILMALI’

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan avukat Doğan Erkan, oluşabilecek habersiz üyelik yapmanın oluşturacağı suç unsurlarını açıkladı. Erkan, birden fazla suç oluşabileceğini belirterek “Birincisi Türk Ceza Kanunu’nun 136’ncı maddesinde düzenlenen verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme suçu. 137’nci madde ise bu suçun nitelikli hallerini düzenliyor. Maddeye göre şayet bu verileri ele geçirip kaydeden kişi kamu görevlisi ise, bu durumda suç ağırlaşır ve verilecek ceza yarı oranından arttırılır” dedi. Erkan, söz konusu kişilerin zorla üye yapılması durumuna ilişkin ise “Yine bu kişiler zorla üye yapıldıysa TCK 114’üncü maddede düzenlenen siyasi faaliyetlerin engellenmesi suçu da ayrıca oluşacaktır. Bu kayıtları elde etme ve iktidar partisi lehine kullanma gücünde olan kişiler belli ki kamusal olanakları, devlet olanaklarını kullanmışlar. Bu suçları işleyenler hususi bir soruşturma ile araştırılmalı ve cezalandırılmalıdır” ifadelerini kullandı.