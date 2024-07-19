AKP'de 'ötenazi' rahatsızlığı: 'Öldürmek öyle cümlelerle meşrulaştırılıyor ki...'

Yayınlanma: 19.07.2024 - 19:57

Güncelleme: 19.07.2024 - 19:59

Eski AKP MKYK Üyesi Metin Külünk, sokak hayvanlarına ilişkin kanun teklifinin tekrar gözden geçirilmesi için 'TBMM'ye açık çağrı' yaptı.

Sokak köpeklerinin "ötenazi" adı altında öldürülmesini de içeren kanun teklifinin ilk 3 maddesi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda tartışmalı görüşmelerin ardından kabul edildi.

Eski AKP MKYK Üyesi Metin Külünk de partisine uyarıda bulunarak teklife tepki gösterdi. Külünk ayrıca 'ötenazi' kelimesine de dikkat çekerek, "Evet tedbir alınmalıdır ancak öldürmek hele de öyle cümlelerle öldürmek meşrulaştırılıyor ki bunun kabul edilmesi mümkün değil. Tedbir alınsın ancak bu tedbirin adı ötenazi değildir tek başına büyük devletler öldürmeden de çözüm bulabilirler" ifadelerini kullandı.

Külünk'ün paylaşımında yer alan ifadeler şu şekilde:

"TBMM’ye AÇIK ÇAĞRI

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülmekte olan hayvan hakları ile ilgili kanun teklifi muğlak ifadelere, art niyetli ucu açık belirsizliklere ve toplumsal infiale sebep olacak bazı haklı eleştiriler göz önünde bulundurularak” tekrar gözden geçirilmelidir.

Çünkü şayet kanun bu şekilde yasalaşırsa öldürmek hem de kanunla kurallaştırılmış hayvan öldürmek kanunlaşırsa;

"ÖLDÜRÜLMÜŞ HAYVAN FOTOĞRAFLARI ÜZERİNDEN..."

Ak Parti iktidarının mensupları ve de parlementoda bu yasaya parmak kaldıran milletvekilleri ve AK PARTİ doğrudan kamuoyunda paylaşılan öldürülmüş hayvan fotoğrafları üzerinden çok büyük tepkilere maruz kalacaktır.

Bugün öldürmeyi tek başına sadece tedbir olarak öngörüp kanunun çıkmasını alkışlayanlar

Yarın bol alkışlarının yerini vicdansızlar sloganlarına bırakacaklardır

Çok sinsi bir oyunla karşı karşıya AK PARTİ

Evet tedbir alınmalıdır ancak öldürmek hele de öyle cümlelerle öldürmek meşrulaştırılıyor ki bunun kabul edilmesi mümkün değil

Tedbir alınsın ancak bu tedbirin adı ötenazi değildir tek başına büyük devletler öldürmeden de çözüm bulabilirler"