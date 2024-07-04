AKP’li Külünk’ten partisine zehir zemberek sözler: ‘Vatandaş sonuna kadar haklı’

Yayınlanma: 04.07.2024 - 10:57

Güncelleme: 04.07.2024 - 11:01

Eski AKP İstanbul Milletvekili ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlik yıllarından beri yakınında bulunan Metin Külünk, bu kez bir sokak röportajında AKP'yi eleştirdi.

AKP’li Metin Külünk, bir sokak röportajında partisini eleştiren bir yurttaşa katıldığını ifade ederek, “Bu insanlar 20 yıldır bizi sırtında taşıyorsa ve biz onların sorunlarına çözüm üretemiyorsak, vatandaş tamamen haklıdır” dedi.

Külünk, Ben Soruyorum TV adlı YouTube kanalına verdiği röportajda, şu sözleri söyledi:

“Kusura bakma, AKP döneminde servetine servet katmışların çocukları boğazda bir kafede oturdukları zaman 10 bin lira kahve parası verip kalkıyorsa, ve bunlar dünün yoksulları bugünün şımarıklarıysa, bu hareketi omuzlarında taşıyanlar eğer pazarda akşam fiyatların düşmesini bekliyorsa, ve bu adamlar 20 yıldır bizi omuzlarında taşıyorsa, biz de bunu görüp bu insanların derdine çare olamıyorsak, bu vatandaş sonuna kadar haklıdır!”

“VATANDAŞIN NE DÜŞÜNDÜĞÜNÜ ÖĞRENDİK”

Röportajı sosyal medya hesabından da paylaşan Külünk, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün sokaklarında hayatı öğrendiğimiz Fatih ilçemizin İstanbul’a yönelik en önemli sembollerinden olan Çarşamba Pazarında idik. Bize yaşamı öğreten merhum amcamızın bakkal dükkanının olduğu sokaktaki hatıralarımızı diğer taraftan hayatımızın bir bölümünde oturduğumuz Yusuf Ziya Paşa sokaktaki hatıralarımızı bir kez daha güncellerken, diğer taraftan da hem sorulara cevap verdik hem de vatandaşlarımızın ne düşündüğünü öğrenmek için onları dinledik. Hayatın içinde halk ile beraber olmak esastır."