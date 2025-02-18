AKP’deki ‘HÜDA PAR’ tartışmasında tansiyon yükseliyor: İktidara yakın gazeteci, Aktrol Bölükbaşı’nı 'besleyen' isimleri açıkladı!

Yayınlanma: 18.02.2025 - 20:37

Güncelleme: 18.02.2025 - 20:43

Gerici HÜDA PAR'ın Diyarbakır'da düzenlediği ve AKP'den de katılımın olduğu "Kürt Meselesine İnsani Çözüm Çalıştayı" etkinliğinin başlattığı tartışmalar el yükselterek devam ediyor.

Çalıştayın bildirgesine tepki gösteren AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlarından Mehmet Uçum Türkiye'yi bölme hedefli Emperyalist dış Kürt sorunu projesini referans alıp güya insani çözüm çalıştayı yapanlar sonuç bildirgesiyle açıkça ve arsızca Türkiye'nin bölünmesinden yana olduklarını ilan ettiler" ifadelerini kullanmıştı.

Uçum’un bu sözlerine tepki gösterenlerin arasında ise Aktrol Furkan Bölükbaşı bulunuyor. Çalıştaya paylaşımlarıyla destek veren Bölükbaşı, "Bütün azılı Erdoğan düşmanları Kemalist Mehmet Uçum’u ayakta alkışlıyor" diye yazmıştı.

Bunun üzerine iktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Zihni Çakır, Bölükbaşı’nı emniyete şikayet edip “Kürdistan diye bir yer mi var yoksa bu pervasızın dokunulmazlığı mı var" demişti. Bölükbaşı ise "Yüreğin yetiyorsa Cumhurbaşkanımızı da şikayet etsene utanmaz herif" yanıtını vermişti.

Tüm bunların ardından Zihni Çakır, yeni bir paylaşımla, Bölükbaşı’nın ‘bankamatik memuru’ olduğunu ima ederek, onu ‘besleyenleri’ açıkladı.

Çakır’ın paylaşımına göre, AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve TCDD Genel Müdürü Ufuk Yalçın, Bölükbaşı’nı destekleyenler arasında.

Çakır şunları yazdı:

“Ben bir kavga verirken sırtımı hiçbir duvara yaslamam. Ama kavga ettiğim biri de gücünü, sırtını yasladığı duvarlardan alıyorsa, önce o duvarları yıkarım.

O yüzden, yürüyen fitne, kripto provokatör Furkan B. denen şahısı besleyenleri uyarıyorum! @ZTaskesenlioglu gibi @TCDDTasimacilik Gnl Md. @uyalcin_ gibi önce hepinizi tek tek ifşa eder sonra silindir gibi geçerim üstünüzden. Bu işin siyasileri var, kurumları var... Daha ajansları var hatta…”