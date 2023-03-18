AKP'den aday olacağı konuşuluyordu: Ayhan Bilgen'den yeni açıklama

Eski HDP milletvekili ve Türkiye’nin Sesi Partisi’nin (SESPARTİ) kurucusu Ayhan Bilgen, “AKP’den milletvekili adayı olacağı” iddiasıyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 11:25
AKP'den aday olacağı konuşuluyordu: Ayhan Bilgen'den yeni açıklama
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14 Mayıs’ta yapılacak seçimlere iki ay kala Cumhur İttifakı’nda genişlemeye dönük görüşmeler yapılıyor. SES Partisi Genel Başkanı Ayhan Bilgen, AKP'den vekil adayı olacağı iddialarına ilişkin yeni açıklama yaptı.

TV100'e konuşan Bilgen, "Basında sanırım daha çok AK Parti kulislerinden aktarılan yorumlar var. Dolayısıyla bize yansıyan herhangi bir talep de yok, bir girişim, bir görüşme de yok. Bize yansıyan bir şey olmadığı için olmayan bir şey üzerinden yorum yapmayı, değerlendirme yapmayı siyasi etik açısından doğru bulmam" diye konuştu.


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