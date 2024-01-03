AKP'den BAE'ye 'kapitülasyon': İhale yok, rekabet yok, mahkeme yok!

Yayınlanma: 03.01.2024 - 12:03

Güncelleme: 03.01.2024 - 12:03

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Temmuz ayında Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ziyaretinde imzalanan işbirliği anlaşmalarından bir tanesi TBMM Dışişleri Komisyonu’na gönderildi.

“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Hükümeti Arasında Enerji ve Doğal Kaynaklar Alanında Stratejik Ortaklık Çerçeve Anlaşması” isimli söz konusu anlaşma, BAE’li şirketlerin Türkiye’de nükleer, rüzgar, güneş alanlarında 28 bin 500 MW büyüklüğünde yatırım yapmasını öngörüyor. Anlaşmada öngörülen projelerin tamamının hayata geçirilmesi halinde 18 milyar dolara yakın yatırım yapılması gerekiyor.

Öte yandan, CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından bu anlaşmanın ayrıntılarını paylaşarak ‘BAE'ye ayrıcalıklı bir şekilde enerji tesisleri kurma hakkı’ verildiğine dikkat çekti.

“RAKİP BİR PROJE İÇİN KULLANILMASINA İZİN VERİLMEYECEK”

Buna göre, anlaşmada “Türk tarafı ve yetkili makamı BAE tarafı ve tayin edilmiş kuruluşları dışında herhangi bir yatırımcı ile söz konusu proje için belirlenen sahalar üzerinde herhangi bir projenin geliştirilmesi için doğrudan veya dolaylı olarak müzakere etmeyece ve anlaşma yapmayacak veya söz konusu sahanın rakip bir proje için kullanılmasına izin vermeyecektir.” ifadeleri yer alıyor.

Anlaşmada aynı zamanda Türk tarafının çevresel etki değerlendirme (ÇED) sürecinin alınmasına kolaylık ve destek sağlayacağı açık bir şekilde yazıyor.

BAE’yle yapılan anlaşmada ‘uyuşmazlık’ durumunun çözümü ise mahkeme yoluyla değil, ‘dostane’ bir şekilde yapılması öngörülüyor.

“GİZLİLİK ÜST DÜZEY”

Yavuzyılmaz anlaşmanın ayrıntılarını paylaşarak şu şekilde tepki gösterdi:

“AK Partili Enerji Bakanı’nın imzaladığı Birleşik Arap Emirlikleri’ne Türkiye’de ayrıcalıklı bir şekilde enerji tesisleri kurma hakkı veren anlaşmada; İhale yok. Rekabet yok.Uyuşmazlıklar durumunda mahkeme yok. Gizlilik üst düzeyde!”