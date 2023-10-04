AKP'den 'Bilal Erdoğan' açıklaması: 'Bir İstanbullu olarak görüşünü ifade etmişse...'

Yayınlanma: 04.10.2023 - 17:01

Güncelleme: 04.10.2023 - 17:01

AKP Sözcüsü Ömer Çelik basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'a söylediklerine ilişkin bir soru sorulması üzerine cevap verdi.

Çelik şu ifadeleri kullandı:

"Dün Kılıçdaroğlu açısından, yeni dönemi siyaset yapmak yönünde bir açılış olmadı. Seçime giderken kendisini herkesin eleştirebileceğini, bu konuda demokrat amcası olacağını ifade eden, bizim o zamandan bildiğimiz yalan siyaseti temelinde açıklamalar yapıyordu. İstanbul'da yaşayan, Türkiye'nin her yerindeki vatandaşlarımız belediyelerin çalışmalarını eleştirebilir. Bir İstanbullu olarak Bilal Bey görüşünü ifade etmişse sizce bu görüş doğru mu değil mi siz de görüşünüzü dile getirirsiniz. Bilal Bey ayrıca, pek çok STK'da görev yapıyor. Ne oldu şimdi, bir STK lideri bu konuda eleştiri getirdiğinde niçin bunu hakaretle karşılıyorsunuz. Aynı eleştiriyi CHP'ye yakın bir STK yapsaydı, bu şekilde mi konuşacaklardı? O zaman saygıyla karşılıyorum diyecekti."

Çelik sözlerine "Bilal Bey'in söylediklerinin çok daha fazlasını belediyenin yetersizlikleri anlamında CHP'liler söylüyor. Çıkmış sen kimsin diyor. Bu soruyu size de sorarlar. Tüzük gereği görev süreniz bitmiş. Genel başkan değilsiniz. Kendi partinizin kurmaylarından saklayarak gitmişsiniz bir takım koalisyon pazarlıkları yapmışsınız. Size karşı genel başkan adayı oluyorlar. Bunları değerlendireceğine hakaret kampanyası yapıyor. Herkesin işi gücü belli. Öğrenmek istiyorsa bunu öğrenebileceği kaynaklar var. Atatürk'ün mirası gereği İş Bankası hisselerinin TDK'ya, TTK'ya verilmesi lazım, CHP defalarca bunu vermemiş. Bu kurumlar Atatürk'ün tahsis ettiği gelirleri zorla almışlar. Bu konularda dürüstlük olacaksa Kılıçdaroğlu'nun konuşma yapması gerekir" şeklinde devam etti.





