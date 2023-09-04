Adeta yokmuş gibi: Bilal Erdoğan, İYİ Partili Çömez’in elini görmedi
Bilal Erdoğan ve İYİ Partili Turhan Çömez’in elini sıkmadı. Tepki alamayan Çömez, Erdoğan’ın yüzünün önünde elini salladı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez’in elini sıkmadı.
Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski doktoru.
Bilal Erdoğan ve Turhan Çömez Balıkesir'de düzenlenen 63. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri'nde bir araya geldi.
Bilal Erdoğan, Turhan Çömez’in uzattığı elini havada bıraktı. Çömez bunun üzerine Bilal Erdoğan’ın yüzünün önünde elini salladı. Erdoğan’dan tepki alamayan Çömez, AKP Kayseri Milletvekili Hulusi Akar’ın elini sıktı.
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