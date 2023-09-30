Bilal Erdoğan'ın hedefinde Ekrem İmamoğlu var: 'Bu adam yan gelip yattı, gözünü Ankara'ya dikti'

Yayınlanma: 30.09.2023 - 07:13

Güncelleme: 30.09.2023 - 07:13

AKP teşkilatlarının çeşitli kademelerinde daha önce görev almış ancak şu an da aktif olarak bir görevi olmayan gönüllülerden oluşan 'Nöbetçiler’ topluluğu, Bahçelievler’de İstanbul Buluşmaları’nın ilkini gerçekleştirdi.

Söyleşiye, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı. Erdoğan burada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.

"İSTANBUL İYİ YÖNETİLMEDİ"

Bilal Erdoğan, "Bu 4 buçuk yıl maalesef İstanbul iyi yönetilmedi. İyi yönetemediklerini biliyorlardı ki, birçok konularda dediler ki ’Ankara bize köstek oluyor. İktidar bize engel olduğu için yapamıyoruz. Yoksa neler yaparız?’ Bunu niye kullandılar? Sözüm ona Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaklardı ya, 8-9 kişi birden Beştepe’de görev alacaklardı. Sözüm ona senaryo oydu, argümanları da bu. ’Ankara bize engel olduğu için yapamıyor. Hele iktidarı bize verin o zaman görün’ Şimdi sana millet yine vermedi iktidarı. O zaman şunu deyin, diyebilirseniz. ’Ya iktidar bizde değil, biz sözlerimizi yine yerine getiremeyeceğiz.’ Bunu deyin o zaman. Öyle değil mi? Dolayısıyla eğer Ankara size engel oluyorduysa niye geliyorsunuz bu göreve talip oluyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL’A KİM BELEDİYE BAŞKANI OLURSA, ONU ERDOĞAN’LA KIYASLAYACAĞIZ"

Erdoğan, "Cumhurbaşkanımız 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu zaman, Ankara gerçekten ona köstek olmasına rağmen bunu bahane yapmadı. Ne yaptı? Her gün hizmetle uğraştı. Her gün vatandaşının yanında yer aldı. Çöpten, çamurdan, çukurdan, İstanbul’u kurtardı. Şimdi 30 yıl öncesine göre belki 30 kat zengin bir İstanbul, 30 kat zengin bir ülkede yaşıyoruz. Bu kadar borç harç yok, ekonomi bu kadar güçlü, İstanbul’un birçok temel sorunu halledilmiş ama beyefendi hala sözlerini yerine getiremiyor" iddiasında bulundu.

Bilal Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Birçok bahanenin arkasında saklanıyor. ’Tatil bana yakışıyor. Uyumak bana yakışıyor’ diyor. Ne zaman bir başı sıkışsa, işte Bodrum’dan çıkıyor, bilmem nereden çıkıyor. Böyle İstanbul yönetilmez. İstanbul’a sevdası olan, İstanbul’u seven adam böyle gözü dışarılarda olmaz. Onun için her zaman, İstanbul’a kim belediye başkanı olursa onu biz 94 yılında İstanbul’a belediye başkanı olan Tayyip Erdoğan’la kıyaslayacağız. Çıtayı oraya koyacağız. ’Verdiğin sözleri tutuyor musun? İstanbul’la yatıp İstanbul’la kalkıyor musun?’ diye soracağız. Dolayısıyla bu adam bu işi yapmadı. Bu adam yan gelip yattı. Bu adam gözünü Ankara’ya dikti. Bu adam CHP’nin başına mı geçecek? Cumhurbaşkanı mı olacak? Bunları beklemekten ömrümüz geçecek. Bari İstanbul’u kurtaralım."