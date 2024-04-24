AKP’den CHP’ye geçen belediye fazla araçları sergiledi

Yayınlanma: 24.04.2024 - 12:10

Güncelleme: 24.04.2024 - 15:29

CHP’li yeni belediye başkanı Semih Balaban’a bırakılan 1.2 milyar liralık borçla ve şatafatlı makam odası ile gündem olan Manisa’nın Yunusemre Belediyesi’nin ihtiyaç fazlası 48 kiralık aracı 100. Yıl Meydanı’nda sergiledi. Araçları bugün itibari ile geri göndereceklerini duyuran Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, maliyeti yaklaşık 68 milyon lira olarak açıkladı.

“ARTIK HER TÜRLÜ İSRAFA SON”

Balaban, “Belediye bünyesinde şuana kadar tespit ettiğimiz ihtiyaç fazlası olan 48 aracı israf olduğu gerekçesiyle geri teslim ediyoruz. Her türlü israfı, usulsüzlüğü, hukuksuzluğu, yolsuzluğu önleyerek bu belediyeyi bir yıl içerisinde daha güçlü bir şekilde halkçı belediye anlayışıyla yeniden inşa edeceğimizin sözünü veriyoruz” dedi.