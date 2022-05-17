AKP'den dikkat çeken SADAT ziyareti!

17 Mayıs 2022 Salı, 09:56

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta SADAT’a giderek, “Seçimi gölgeleyecek bir şey olursa sorumlusu burasıdır ve Saray’dır” dedi.

Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin ardından gündemden düşmeyen SADAT’a, AKP’li yetkililer tarafından da dikkat çeken bir ziyaret gerçekleştirildi. AKP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı’nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda Mustafa Günaydın’ın SADAT ziyaretindeki fotoğrafları yer aldı.

Kılıçdaroğlu'nun hedef alındığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"İlçe Başkanımız Mustafa Günaydın, Ana muhalefet partisi liderinin baskın yapmaya kalktığı, Bölgemizde faaliyet gösteren, Milli ve Manevi değerlere önem vererek Savunma Sanayii alanında Ülkemizi yurtdışında başarı ile temsil eden güzide kuruluşumuz SADAT’ımızı ziyaret etti"