AKP’den İBB’ye bir kumpas daha: Şoförle anlaşıp bozukmuş gibi gösterdiler

Yayınlanma: 11.03.2024 - 13:27

Güncelleme: 11.03.2024 - 13:27

İBB Haber adlı sosyal medya hesabı, İstanbul’da özel halk otobüsüyle ilgili yeni bir ‘kumpas’ videosu paylaştı.

Yapılan paylaşımda, bozuk olmayan bir özel halk otobüsünün şoförü ile anlaşılarak bozukmuş gibi gösterildiği o anların yurttaş kamerasına nasıl yansıdığını paylaştı. Paylaşılan görüntülerde yaşananlar şöyle aktarıldı:

”Murat Kurum ajansından bir bozuk otobüs kumpası daha.

AK Partili Başakşehir Belediyesi’ne ait Millet Parkı’nın yanında trafiğe kapatılan alanda yapılan çekimde bozuk olmayan bir özel halk otobüsünün şoförle anlaşılıp bozukmuş gibi gösterildiği anlar vatandaşın kamerasına böyle yansıdı. Aracın sertifikasının iptal edilip garaja çekildiği öğrenildi.”