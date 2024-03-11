AKP’den İBB’ye bir kumpas daha: Şoförle anlaşıp bozukmuş gibi gösterdiler
İBB Haber, AKP’nin İstanbul’da bozuk olmayan bir özel halk otobüsünün şoförü ile anlaşıp bozukmuş gibi gösterdiğini, sonra da set kurup çekim yaptığını açıkladı.
İBB Haber adlı sosyal medya hesabı, İstanbul’da özel halk otobüsüyle ilgili yeni bir ‘kumpas’ videosu paylaştı.
Yapılan paylaşımda, bozuk olmayan bir özel halk otobüsünün şoförü ile anlaşılarak bozukmuş gibi gösterildiği o anların yurttaş kamerasına nasıl yansıdığını paylaştı. Paylaşılan görüntülerde yaşananlar şöyle aktarıldı:
”Murat Kurum ajansından bir bozuk otobüs kumpası daha.
AK Partili Başakşehir Belediyesi’ne ait Millet Parkı’nın yanında trafiğe kapatılan alanda yapılan çekimde bozuk olmayan bir özel halk otobüsünün şoförle anlaşılıp bozukmuş gibi gösterildiği anlar vatandaşın kamerasına böyle yansıdı. Aracın sertifikasının iptal edilip garaja çekildiği öğrenildi.”
!? Murat Kurum ajansından bir bozuk otobüs kumpası daha.— İBB HABER (@haberibbcomtr) March 11, 2024
AK Partili Başakşehir Belediyesi’ne ait Millet Parkı’nın yanında trafiğe kapatılan alanda yapılan çekimde bozuk olmayan bir özel halk otobüsünün şoförle anlaşılıp bozukmuş gibi gösterildiği anlar vatandaşın kamerasına… pic.twitter.com/Xzo5V7yh9h
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