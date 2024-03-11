AKP’den İBB’ye bir kumpas daha: Şoförle anlaşıp bozukmuş gibi gösterdiler

İBB Haber, AKP’nin İstanbul’da bozuk olmayan bir özel halk otobüsünün şoförü ile anlaşıp bozukmuş gibi gösterdiğini, sonra da set kurup çekim yaptığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.03.2024 - 13:27
Abone Ol google-news

İBB Haber adlı sosyal medya hesabı, İstanbul’da özel halk otobüsüyle ilgili yeni bir ‘kumpas’ videosu paylaştı. 

Yapılan paylaşımda, bozuk olmayan bir özel halk otobüsünün şoförü ile anlaşılarak bozukmuş gibi gösterildiği o anların yurttaş kamerasına nasıl yansıdığını paylaştı. Paylaşılan görüntülerde yaşananlar şöyle aktarıldı:

”Murat Kurum ajansından bir bozuk otobüs kumpası daha.

AK Partili Başakşehir Belediyesi’ne ait Millet Parkı’nın yanında trafiğe kapatılan alanda yapılan çekimde bozuk olmayan bir özel halk otobüsünün şoförle anlaşılıp bozukmuş gibi gösterildiği anlar vatandaşın kamerasına böyle yansıdı. Aracın sertifikasının iptal edilip garaja çekildiği öğrenildi.”


AKP haberleri ibb haberleri kumpas haberleri otobüs haberleri

İlgili Haberler

İmamoğlu, İBB’yi karalamaya dönük sahte reklam filmine sert tepki gösterdi: ‘Kumpas’ın izni valilikten!

İmamoğlu, İBB’yi karalamaya dönük sahte reklam filmine sert tepki gösterdi: ‘Kumpas’ın izni valilikten!
Ekrem İmamoğlu, AKP'nin İETT kumpası hakkında ilk kez konuştu: 'Yandım Allah' diyeceksiniz...

Ekrem İmamoğlu, AKP'nin İETT kumpası hakkında ilk kez konuştu: 'Yandım Allah' diyeceksiniz...
Ekrem İmamoğlu otobüs kumpası ile ilgili konuştu: 'Pat diye patladınız...'

Ekrem İmamoğlu otobüs kumpası ile ilgili konuştu: 'Pat diye patladınız...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İmamoğlu'ndan 'son seçimim' diyen Erdoğan'a: 'Tehditten lütfene geldi, seni gidi seni...'

İmamoğlu'ndan 'son seçimim' diyen Erdoğan'a: 'Tehditten lütfene geldi, seni gidi seni...'
12 Mart 2024 Pazartesi günlük burç yorumları: Yıldızlar bugün ne diyor?

12 Mart 2024 Pazartesi günlük burç yorumları: Yıldızlar bugün ne diyor?
Cumhur'un adayından hadsiz çıkış: 'Kızım az kendine gel ya'

Cumhur'un adayından hadsiz çıkış: 'Kızım az kendine gel ya'
Can Yaman kadın hayranlarına çiçek dağıttı

Can Yaman kadın hayranlarına çiçek dağıttı
Kiralarda yüzde 25 zam sınırı uzatılacak mı?: Saray’dan yeni açıklama!

Kiralarda yüzde 25 zam sınırı uzatılacak mı?: Saray’dan yeni açıklama!
Gelinim Mutfakta 11 Mart 2024 Pazartesi puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 11 Mart 2024 Pazartesi puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?
2019'da 'Sana börek yaparım ama oy vermem' demişti: Mahruze Teyze bu kez 'İmamoğlu' dedi

2019'da 'Sana börek yaparım ama oy vermem' demişti: Mahruze Teyze bu kez 'İmamoğlu' dedi
Bozdağ’dan sürpriz çıkış: Erdoğan için seçimlerin yenilenmesi mümkün mü?

Bozdağ’dan sürpriz çıkış: Erdoğan için seçimlerin yenilenmesi mümkün mü?